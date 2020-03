Microsoft, Sony, Nintendo et d’autres sociétés de jeux vidéo souffrent en bourse pendant le Black Monday

Chacun des marchés fait des ravages sur les éditeurs et les fabricants.

Fidèle à ce qui était déjà décrit comme un horreur lundi en bourse,diverses sociétés de jeux vidéo ont enregistré des pertes éclatantes dans le cadre d’une débâcle économique historiquecela a forcé Wall Street à arrêter ses activités à deux reprises. À la fermeture des bureaux de la Bourse de New York, Electronic Arts, Activision, AMD, Microsoft, Nvidia et Take-Two Interactive avaient enregistré des pertes, pour ne citer que certains acteurs du secteur. Alors que, dans d’autres sacs du monde, Ubisoft et Nintendo ont connu le même sort. À la fin de la journée, l’indice Dow Jones a enregistré la pire perte pour une seule journée de l’histoire et, en termes généraux, la journée d’éclatement la plus légère depuis 2011.

Activision: -4,37%

AMD: -10,95%

Arts électroniques: -6,26%

Microsoft: -6,78%

Nintendo: -3,37%

Nvidia: -7,74%

Sony: -7,27%

Take-Two Interactive: -3,24%

Ubisoft: -5,35%

Le panorama des rafales était déjà pessimiste depuis plusieurs joursLe panorama éclatant était déjà pessimiste depuis plusieurs jours, conséquence directe de la propagation du coronavirus, d’abord en Chine puis aux États-Unis, mais la goutte que le verre a renversée était la guerre des prix que l’Arabie saoudite a déclarée dimanche après-midi , portant les coûts du pétrole à des chiffres jamais vus depuis la première guerre du golfe Persique en 1991.

L’effet de cette situation varie selon les entreprises, mais de manière générale, les entreprises aussi grandes que Microsoft devraient pouvoir affronter les jours de mauvais temps sans difficulté particulière. Pour les petites entreprises, l’impact pourrait être plus écrasant et, si la convergence de circonstances défavorables se poursuit, le problème ne concernera plus les entreprises individuelles, mais la menace d’une récession mondiale, comme en 2008.

D’autre part, la propagation du coronavirus, tant aux États-Unis que dans le monde, exerce non seulement une pression sur les marchés, mais aussi sur les organisateurs d’événements de masse qui, dans de nombreux cas, sont contraints de les reporter, de les mener à bien avec réduit les audiences ou les annuler dans les pires cas. La semaine dernière,l’Association des logiciels de divertissementElle a été très attentive aux événements liés au virus, dont le nombre de personnes infectées s’élève déjà à plus de 600 aux États-Unis, ceci en vue de l’E3 2020, qui se déroulera mi-juin.

Il convient également de noter quec’est l’année de la transition entre les générations de consoleset Xbox et PlayStation devraient lancer leurs nouveaux appareils d’ici la fin de l’année.

En savoir plus sur: Micorosft, Sony, Nintendo et Coronavirus.

.