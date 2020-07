Microsoft souhaite acquérir Warner Bros Interactive Entertainment

Par Cian Maher,

Microsoft a récemment manifesté son intérêt pour l’acquisition de Warner Bros. Interactive Entertainment, la division des jeux Warner Bros., notamment associée à la série Batman: Arkham.

La nouvelle provient d’un rapport publié par The Information. Selon ce rapport, Microsoft a manifesté son intérêt pour l’achat de la division jeux de Warner Bros., susceptible de renforcer sa gamme Xbox avant la prochaine génération.

Warner Bros. appartient actuellement à AT&T, mais le géant multinational envisage de se séparer de Warner Bros. afin de réduire sa dette de 154 milliards de dollars.

Les sources anonymes qui ont parlé avec The Information ont confirmé que d’autres prétendants financiers potentiels incluent Take Two Interactive, EA et Activision Blizzard.

Aucune transaction n’a encore été confirmée entre AT&T et l’un des acheteurs potentiels, mais la société fournit activement des conseils à la banque LionTree sur la façon d’aborder un accord concret. Il était de notoriété publique qu’AT & T envisageait de vendre l’entreprise.

Si Microsoft arrive en tête, son acquisition de la division des jeux Warner Bros lui fournira une variété de propriétés intellectuelles réputées, y compris Batman et Harry Potter.

Le jeu Batman actuellement en développement est censé être un redémarrage progressif qui devrait lancer un nouvel univers de jeux vidéo pour le super-héros bien-aimé, tandis que le RPG Harry Potter d’Avalanche, souvent chuchoté mais non encore annoncé, devrait encore tomber en 2021. .

En plus de Batman et Harry Potter, Warner Bros a récemment enregistré des domaines de sites Web officiels pour Suicide Squad et Gotham Knights. Parmi les domaines de la première figurait un site intitulé «SuicideSquadKillTheJusticeLeague.com», qui n’est pas exactement l’indice le plus subtil de ce que les joueurs pourraient être chargés de faire.

Si vous voulez en savoir plus sur le RPG Harry Potter qui n’a pas été annoncé mais qui est apparemment bien avancé, des détails sur son combat, le monde des hubs, ses rivaux inspirés du système Nemesis et la romance ont récemment fuité.

