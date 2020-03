Microsoft surveille les performances et l’utilisation de Xbox Live en raison d’une «demande sans précédent»

Par Stephany Nunneley,

Microsoft a déclaré qu’il surveillait actuellement les performances et l’utilisation de ses services Xbox.

Selon un message officiel du patron de Xbox, Phil Spencer, Microsoft constate une “demande sans précédent de jeux” de la part des clients Xbox.

À cette fin, l’entreprise garde un œil sur ses services et augmente la demande mondiale.

“J’ai déjà déclaré que je crois que le jeu a un pouvoir unique pour rassembler les gens, pour divertir, pour nous inspirer et nous connecter, et je pense que c’est encore plus vrai dans ces circonstances uniques”, a déclaré Spencer. «Beaucoup cherchent à jouer pour rester en contact avec leurs amis tout en pratiquant la distanciation sociale, et nous constatons actuellement une demande sans précédent de la part de nos clients.

«Nous comprenons le rôle important que joue le jeu en ce moment pour connecter les gens et apporter de la joie en ces temps isolés et stressants, et nos équipes travaillent avec diligence pour s’assurer que nous pouvons être là pour nos joueurs. À cette fin, nous surveillons activement les performances et les tendances d’utilisation pour nous assurer d’optimiser le service pour nos clients dans le monde entier et de répondre à la nouvelle croissance et à la demande. »

Spencer n’a pas dit si Microsoft devrait recourir à la limitation des vitesses de téléchargement Xbox Live comme Sony le fait en Europe.

Microsoft a également annoncé que des millions d’enfants sont à la maison en raison de fermetures d’écoles liées au coronavirus, il a ajouté une nouvelle catégorie Éducation à Minecraft. Le contenu est gratuit jusqu’au 30 juin et permet aux utilisateurs d’explorer la Station spatiale internationale, d’apprendre à coder, de visiter les monuments de D.C., d’apprendre ce que c’est que d’être biologiste marin, et plus encore.

