Microsoft teste déjà Project xCloud sur PC et il fonctionne sur ces résolutions

Pour la prochaine génération, Microsoft veut conquérir le public avec des services. C’est pourquoi il travaille déjà à apporter Project xCloud, son service de streaming de jeux vidéo sur PC. En fait, il fait des tests internes sur certaines résolutions.

Comme indiqué par The Verge, Microsoft effectue des tests internes de Project xCloud sur PC. La source informe que ce service sera proposé sur un ordinateur via une application disponible dans la boutique Windows.

L’intention est qu’avec ce service, les joueurs puissent accéder à une vaste bibliothèque de jeux PC. Ce n’est pas tout, car cela leur permettra également de diffuser depuis votre console et vers votre ordinateur.

Il garantit que l’expérience offerte par Project xCloud est très similaire à celle disponible sur iOS et Android. Ceci est mentionné en ce que l’interface est similaire, en plus d’accéder aux jeux d’une manière similaire. De plus, vous avez également besoin d’un contrôleur Xbox One, d’un compte Microsoft et d’une bonne connexion Internet pour accéder au service.

Pour le moment, la version d’essai de Project xCloud montre les jeux à 720p et bientôt ce sera à 1080p. Il convient de mentionner qu’ils s’assurent qu’ils disposent actuellement d’une “variété de jeux”, mais ne précisent pas ce qu’ils sont.

Selon la source, Microsoft devrait publier cette version de Project xCloud à plus de joueurs dans un proche avenir au cours des prochaines semaines.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées au projet xCloud.

Source

.