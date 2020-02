Microsoft teste la mise à l’échelle de la texture en temps réel grâce au Machine Learning

Les studios Xbox cherchent à utiliser des textures de plus petite taille avec la même qualité que les originaux.

L’apprentissage automatique, ou apprentissage automatique, est l’un des domaines de l’informatique avec une plus grande projection en raison de toutes les possibilités qu’il ouvre. L’un d’eux est la possibilité de mettre à l’échelle automatiquement des textures de faible qualité à des résolutions élevées, ce que Microsoft semble éprouver.

Dans une interview pour VentureBeat, le PDG de Playfab, James Gwertzman, a révélé que les études de Microsoft expérimententmise à l’échelle automatique de la texture en temps réel, quelque chose qui permettra d’offrircompatibilité ascendante de meilleure qualitéou réduisez la taille des textures à offrirjeux avec des tailles de téléchargement plus petites:

Vous ne pouvez pas trouver la différence entre une texture haute résolution et une mise à l’échelle“L’une des études de Microsoft a expérimenté l’utilisation deModèles d’apprentissage automatique pour générer des ressources. Et ça marche si bien que ça fait peur. Au point que nous envisageonspublier des textures de très basses résolutions et laisser les modèles les redimensionner en temps réel“a commenté Gwertzman.

“Vous ne pouvez pas trouver la différence entre la texture haute résolution faite à la main et la texture basse résolution mise à l’échelle par la machine, au point queVous pouvez parfaitement publier la texture basse résolution et laisser la machine le faire …Comme, littéralement, vous n’aurez pas à publier le jeu avec d’immenses textures de 2k par 2k. Vous pouvez publier de petites textures,le téléchargement est beaucoup plus petit mais il n’y a pas de différence appréciablequant à la qualité du jeu. “

“Considérez-le comme une technologie de compression”, a plaisanté le responsable de Playfab. La vérité c’est qu’il s’agitune idée à fort potentiel pour Microsoft, que ce soit en termes de jeux rétrocompatibles ou face à de futurs titres, alors soyez intéressant de voir s’ils choisissent de l’implémenter plus tard, soit sur Xbox Series X ou avec votre Project xCloud.

