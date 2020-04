Microsoft veut que vous combattiez la pandémie en jouant à Xbox

Face à la pandémie de coronavirus qui frappe le monde, diverses entreprises technologiques présentent initiatives pour faire face à la situation, soit avec des dons de masques, soit même en transformant votre ligne de production pour en faire des respirateurs, pour n’en nommer que quelques-uns. Cependant, la proposition élaborée par Microsoft vise également à impliquer les joueurs Xbox One. Quoi de mieux que de profiter de ces moments où des millions de personnes à la maison profitent de leurs jeux préférés?

Avec les Centers for Disease Control and Prevention, le peuple de Redmond a annoncé un programme qui les gens peuvent rejoindre la bataille contre le coronavirus simplement en jouant. Oui, tu lis bien. Les parties intéressées doivent appartenir à Récompenses Microsoft, le système qui vous permet d’obtenir des points pour atteindre des objectifs dans certains jeux. Les points susmentionnés peuvent être échangés contre des récompenses sur les services de l’entreprise, tels que les abonnements Xbox Live, Office 365 et Skype.

1 000 points Microsoft Rewards peuvent être échangés contre un don d’un dollar

Cependant, avec l’initiative, il sera possible échanger 1 000 points pour un dollar que Microsoft lui-même donnera à l’agence de santé susmentionnée. Bien sûr, il est important de mentionner que, pour le moment, le programme n’est actif qu’aux États-Unis, bien qu’il ne soit pas exclu qu’il s’étendra bientôt à davantage de territoires. Certes, dans d’autres régions du monde, ils seraient également intéressés à collaborer avec la cause tout en jouant.

“Soutenir les organisations qui font la différence au milieu de la pandémie de coronavirus est plus important que jamais. Beaucoup de gens recherchent des moyens d’aider leurs activités et leurs passions depuis leur domicile, et les joueurs ont une nouvelle façon de contribuer facilement pour d’excellents résultats“L’entreprise a déclaré dans un communiqué. En fait, des points peuvent également être accumulés en regardant des séries et des films ou en effectuant des achats sur le Microsoft Store.

“Au fil des ans, les membres de Microsoft Rewards ont fait don de millions de dollars à plusieurs organisations incroyables. Nous sommes honorés d’aider les joueurs à devenir autonomes afin que, par leur passion pour le jeu, contribuer aux efforts de réponse des coronavirus des Centres de Contrôle et de Prévention des Maladies “, ont-ils conclu. Il s’agit sans aucun doute d’une proposition très intéressante qui, nous l’espérons, atteindra bientôt d’autres pays.

👇 Plus de Breaking News