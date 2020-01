Mieux vaut appeler Saul se terminera après la saison 6, et un super camée a été taquiné pour la saison 5

Better Call Saul, le prequel d’AMC Breaking Bad, a été renouvelé pour une sixième saison – qui sera également la dernière. Le Hollywood Reporter a révélé que la dernière saison sera diffusée en 2021 et sera composée de 13 épisodes (les saisons 1 à 5 se composent de 10 épisodes chacune.)

La saison 5 commencera à être diffusée le 23 février 2020; en ce moment, il nous reste 23 épisodes de l’émission. Cela a été révélé lors d’un panel lors de la tournée de presse de la Television Critics Association.

Cela signifie finalement que Better Call Saul durera un épisode de plus que Breaking Bad, bien que Breaking Bad ait également obtenu un film.

La cinquième saison de l’émission ramènera également quelques personnages emblématiques de la série originale que nous n’avons pas vus depuis longtemps. Le showrunner Vince Gilligan a révélé lors du panel que Hank Schrader (joué par Dean Norris) et son partenaire Steven Gomez (Steven Michael Quezada) reviendraient dans les épisodes trois et quatre de cette saison. “Travailler à nouveau avec Dean et Michael a été un moment fort de la saison”, a déclaré Gilligan.

Il a également été confirmé qu’Aaron Paul et Bryan Cranston n’apparaîtront pas cette saison, alors ne vous attendez pas à voir Jesse ou Walt. Il dit également que la fin de Better Call Saul sera probablement la fin de toute la saga qu’il a racontée sur les deux séries, au moins pendant un certain temps. Lorsqu’on lui a demandé s’il était probable que cela se poursuive sous une forme ou une autre, il a répondu: “Vous ne voulez pas l’enfoncer dans le sol, je dirais donc à ce moment-là, probablement pas.”

Jimmy McGill / Saul Goodman nous manquera une fois que tout sera terminé.

