Mike Bithell publie un livre audio épisodique en six parties sur l’espace

16 avril 2020 – 12h17

L’extraordinaire développeur de jeux vidéo Mike Bithell a dévoilé son dernier projet – un livre audio de science-fiction épisodique.

Dévoilé sur Twitter sans pratiquement aucun avertissement, tout comme la méthode de Bithell, “ North Star Rising ” sera publié dans les chapitres semaine par semaine et mettra en vedette une multitude de voix de l’industrie, dont Rahul Kohli, Jayce Dias, Samantha Béart et Scroobius Pip.

Le premier épisode est maintenant en ligne sur le site Web du projet et devrait être disponible prochainement sur d’autres applications de podcast. Tous les épisodes sont gratuits.

Bithell a été tout sauf silencieux au cours de la dernière année, en lançant le titre de stratégie d’action John Wick Hex en octobre 2019. Et si vous avez manqué Quarantine Circular, le dernier opus de la série Bithell’s Circular, c’est peut-être le bon moment pour jeter un œil à cette.

Nos prochains jeux sont une issue, je voulais écrire quelque chose sur l’humanité et l’amitié et le sortir maintenant. Donc. Six épisodes hebdomadaires, commençant aujourd’hui. Deux humains de 2020 se retrouvent dans une aventure spatiale, avec @SamanthaBeart @ RahulKohli13 @Jayce_Face et @Scroobiuspipyo

