Milla Jovovich a une épée géante

Regardez: ce film va probablement être un bordel chaud. C’est Paul W.S. Anderson reprenant un jeu vidéo Capcom, et nous devons juste espérer qu’il s’agit d’un désordre chaud Resident Evil: Retribution plutôt que d’un désordre chaud Resident Evil: The Final Chapter. Mais, je dirai ceci: cette épée continue d’avoir fière allure.

Les deux premières affiches du film Monster Hunter de Sony sont tombées via IGN, et honnêtement … c’est essentiellement ce que nous avons déjà vu dans le film. À la fin de 2018, les premières photos officielles de la vision d’Anderson sur la série de RPG d’action de chasse aux monstres nous ont donné Milla Jovovich légèrement confuse et Tony Jaa avec une grosse épée. Mais maintenant, les tables ont tourné, et c’est au tour de Jovovich de tenir la Big Fucking Sword! Tout le monde devrait avoir son tour!

Oui, les fans de Monster Hunter World, je sais, c’est une grande épée, et c’est techniquement la première, la Bone Great Sword. Mais allez, vis un peu. C’est une épée bigass, et c’est amusant.

Bien honnêtement, il pourrait se permettre d’être plus grand? C’est absurde pour un film, peut-être, mais pas aussi absurde que dans les jeux. Eh bien, là au moins, vous avez besoin que votre grande épée soit absurdement grande parce que vous tuez des monstres géants avec elle. Dieu, pourriez-vous imaginer à quel point il serait idiot pour eux d’avoir pleinement reproduit cette échelle? Il est également amusant que, honnêtement, la tenue de Jaa soit une interprétation assez précise du chef de l’équipe de terrain du monde, donc même si le film lui-même semble assez décousu en termes d’histoire, au moins sur le plan esthétique, il est assez joli jusqu’à présent.

Jovovich joue un soldat nommé Natalie Artemis, qui, aux côtés de son unité, se retrouve téléporté dans un monde mystérieux inspiré des jeux Monster Hunter, et doit faire équipe avec Jaa’s Hunter pour apprendre les moyens de chasser les monstres et trouver leur chemin vers la maison. Vraisemblablement, Rathalos sera là. Et les monstres seront chassés, bien sûr. Y aura-t-il des Palicos? Il vaudrait mieux.

Nous ne savons pas vraiment, car même maintenant, nous ne connaissons essentiellement que trois choses sur le film: Milla Jovovich, Tony Jaa, Giant Sword. Peut-être que c’est tout ce que nous devons savoir avant que Monster Hunter ne soit diffusé en septembre.

