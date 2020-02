Mina Majikina et Chamble sont de retour à Samurai Shodown

Samurai Shodown (2019) a déjà terminé d’ajouter le premier lot de personnages DLC et a annoncé l’année dernière que d’autres étaient en cours. Le premier ajout serait le combattant connu de la franchise Mina Majikina et aujourd’hui, il a été révélé quand il sera disponible, inaugurant ainsi la saison 2.

À travers une vidéo dans laquelle le combattant populaire fait le luxe de ses capacités mystiques, SNK a partagé que Mina Majikina sera disponible à partir du 26 février soit individuellement (5,99 $ USD) soit dans le cadre du Season 2 Pass ( 19,99 USD).

Mina Majikina est une combattante isolée dans son village pour entraîner sa puissance inégalée, elle est donc devenue taciturne et très réservée dans ses sentiments. Son ajout sera très important pour le système de jeu, car il est le seul combattant de la série Samurai Shodown qui utilise un arc comme arme, l’Arc suppresseur sacré des 8 purifications, avec lequel il peut lancer des flèches et causer des dégâts à distance ou Utilisez-le comme une arme de combat rapproché et tenez les adversaires à distance. Donc, si vous êtes fan de ce style de combat, nous ne doutons pas que vous trouverez dans Mina Majikina une excellente option pour jouer grâce à son style emblématique Chemin secret du croissant de lune dessiné.

Ce personnage a été choisi pour rejoindre Samurai Shodown (2019) après avoir été le plus populaire dans un sondage officiel pour décider quels combattants ajouter au jeu. Quelque chose qui se démarque dans la vidéo est l’apparition avec son ami Chample et quelques changements dans ses aspects.

Si vous n’êtes pas familier avec Samurai Shodown et que cela ne vous dérangerait pas de lire certains spoilers, nous vous disons que Mina Majikina a été introduite dans Samurai Shodown V et a une histoire intéressante. Cette fille a un pouvoir spirituel unique qui l’a aidée en tant qu’exorciste. Un jour, elle a quitté son village et lorsqu’elle est revenue, elle a été détruite et n’a trouvé que la créature que vous voyez dans la vidéo, Chample, qu’elle a depuis élevée et s’est lancée dans sa tâche d’éliminer les démons. Précisément, il s’est rendu compte que Chample était l’un d’eux et a décidé de l’éliminer pour venger son village et se suicider plus tard.

On croyait que ces 2 personnages étaient morts, mais, comme vous pouvez le voir, cela ne s’est pas passé ainsi, mais il est entendu qu’il a décidé de ne pas le faire et a plutôt scellé le démon Chample, ce qui explique le bandage sur le front de la créature. Cela a entraîné la perte de l’œil droit de Majikina.

Nous ne vous en disons pas plus et nous ferions mieux de vous laisser avec la remorque pour vérifier vos mouvements.

Maintenant que vous l'avez vue, dites-nous, que pensez-vous de la vidéo?

Nous vous rappelons que dans la saison 2, 3 autres personnages seront ajoutés, dont 2 ont déjà été révélés.

Samurai Shodown est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Google STADIA. Il devrait arriver sur Nintendo Switch le 25 février et sur PC plus tard. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce titre, nous vous invitons à consulter son dossier.

