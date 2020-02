Minecraft a aidé à construire la bonne relation entre Nintendo et Microsoft

Dans les autres générations, l’alliance entre les sociétés de jeux vidéo était inimaginable. Cependant, c’est actuellement quelque chose qui est de plus en plus courant. L’un des plus surprenants est celui formé entre les 2 géants Microsoft et Nintendo, qui a abouti à des résultats très importants, parmi lesquels l’inclusion de Banjo et Kazooie dans Super Smash Bros.Ultimate. L’un des créatifs de Rare a expliqué comment cette décision a été prise et a identifié un titre qui a contribué à cimenter l’excellente relation entre les deux.

Craig Duncan, chef de Rare, a commenté dans une interview à GamesIndustry.biz le soutien qu’ils continuent d’apporter à leurs propriétés passées et en a révélé plus sur le partenariat qui a permis à Banjo et Kazooie de prendre Super Smash Bros.Ultimate, dont beaucoup Cela est dû à Minecraft, l’un des premiers titres Microsoft à être arrivé sur les consoles Nintendo (Nintendo Wii U, Nintendo 3DS et Nintendo Switch).

“Minecraft a ouvert la voie à cette relation entre Nintendo et Microsoft”, a déclaré Duncan, rappelant la facilité avec laquelle l’accord pour amener Banjo et Kazooie à Smash Bros. a été finalisé.

Duncan corrobore ce qu’un créateur d’id Software a récemment mentionné en ce sens que ce sont les développeurs qui doivent approcher Nintendo pour que leurs personnages atteignent le jeu de combat. C’est ainsi que cela s’est produit avec Rare, car un an plus tôt, ils avaient contacté Sakurai et son équipe pour parler de Banjo et Kazooie.

Le créateur dit que la conversation entre les 2 sociétés a consisté en ce que des membres clés des deux sociétés se sont rencontrés pour expliquer le plan et, sans revers majeur, le processus a commencé et que l’année suivante il y a eu un échange constant d’idées et de concepts artistiques L’équipe Nintendo a finalisé avec l’exécution de la bande-annonce à l’E3 2019.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Minecraft est d’abord venu sur Nintendo Wii U puis sur Nintendo 3DS. Aujourd’hui, il est également disponible sur Nintendo Switch et connaît même un succès au Japon. De plus, ce jeu a été l’un des pionniers du jeu croisé entre les deux consoles.

Que pensez-vous de la relation que Nintendo et Microsoft ont forgée ces dernières années? Avez-vous joué à des titres Microsoft sur des consoles Nintendo? Dites-le nous dans les commentaires.

Grâce à la bonne communication de ces 2 sociétés, de nombreux jeux Microsoft sont disponibles sur Nintendo Switch et même Phil Spencer, le patron de Xbox, a précisé qu’il n’était pas très difficile de s’entendre avec Nintendo pour emmener Banjo chez Smash Bros. L’inclusion de ce personnage était l’une des publicités qui ont donné le plus de détails dans l’E3 2019.

Si vous êtes intéressé par plus de nouvelles concernant Nintendo et Microsoft, nous vous recommandons de cliquer sur leurs noms respectifs.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.