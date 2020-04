Minecraft Dungeons a déjà une date de sortie officielle

Il y a plus d’une décennie, l’un des jeux les plus importants de ces derniers temps est arrivé sur le marché: Minecraft. Le titre de survie dont la mécanique de base, comme son nom l’indique, est d’obtenir des ressources et de fabriquer ou de construire des choses avec eux, elle a déjà flirté avec d’autres genres.

Les disparus Telltale Games était en charge de créer Minecraft: mode histoire, un jeu qui, après tout ce que le studio a fait, nous a raconté une histoire dans le monde de Mojang. Bien que les jeux n’aient pas été mauvais du tout, ils ont suivi une formule bien usée. Tous semblaient être coupés par le même modèle, ajoutant seulement des éléments, des thèmes et des paramètres de l’univers dans lequel il a été développé, donc, comme le reste du travail du studio, à quelques exceptions près, ils n’ont pas obtenu le succès que ils auraient dû avoir, nommé d’après des franchises importantes telles que Minecraft, Batman ou Jeux de trônes, entre autres.

Dungeons vient élargir encore l’univers Minecraft déjà infini

Mais cette fois, il est temps de parler du jeu de Mojang d’autre part, sa nouvelle incursion dans un autre genre qui, espérons-le, a un meilleur résultat. Donjons Minecraft C’est un RPG en vue isométrique – il est inévitable de tomber dans la comparaison avec Diablo – dans lequel nous devons nous battre, explorer, piller et monter de niveau, afin de terminer notre mission: mettre fin au mal Arch-Illager. Pour créer ce jeu, un grand nombre d’éléments ont été ajoutés qui, bien que ne se trouvant pas dans la version actuelle de Minecraft, sont nécessaires pour donner de la diversité à un jeu du genre; nous pouvons voir de nouveaux ennemis, armes y objets.

Comme nous l’avons dit, le jeu a déjà une date de sortie officielle. Malgré le fait qu’au départ, il avait été stipulé qu’il partirait au cours de ce mois d’avril, en raison de la situation mondiale étrange actuelle, produite par le Covid-19, le lancement a été légèrement retardé et, finalement, il a été reporté à jour 26 mai 2020. Donjons Minecraft, comme déjà annoncé dans le passé E3 2019, sera mis en vente pour toutes les plateformes disponibles, parmi lesquelles notre bien-aimée Nintendo Switch.

