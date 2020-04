Minecraft Dungeons est comme Diablo pour toute la famille

Capture d’écran: Mojang

La transformation de Minecraft d’un jeu d’artisanat en monde ouvert en un robot de donjon linéaire est étrange, mais Minecraft Dungeons est toujours en train de devenir un hack n ‘slash basé sur le butin basé sur le butin.

Mojang a fait une démonstration à distance du jeu pour moi la semaine dernière en raison des nouvelles contraintes de travail à domicile imposées par la crise actuelle de Covid-19. Ces contraintes ont également retardé la sortie du jeu sur Xbox One, PC, PS4 et Switch jusqu’au mois prochain. Pourtant, ce que j’ai vu et joué par la suite dans la version bêta fermée actuelle semblait prometteur, bien qu’un peu plus simple et terre-à-terre que les aventures apparemment illimitées que nous sommes venus associer au matériel source.

Ce qui m’a le plus marqué pendant mon temps avec le jeu, c’est à quel point son monde à base de voxels était joli et accueillant. L’esthétique boueuse de Minecraft à la fin des années 2000 est basique mais pas rétro, tandis que Minecraft Dungeons ressemble et ressemble plus à un gantelet basé sur des blocs que vous pourriez brûler dans les quartiers en jouant pendant des heures dans l’arcade. Il existe un schéma familier pour faufiler des foules d’ennemis, tandis que la bande sonore ambiante et étonnamment excellente vous aide à vous transporter dans la forêt mystique, la grotte volcanique ou le mur du château que vous explorez. Avec les développeurs de Mojang expliquant tranquillement le jeu, mon aperçu de Minecraft Dungeons s’est transformé en un ASMR thérapeutique inattendu. Jouons après plusieurs semaines de verrouillage pendant la pandémie en cours.

Ce que j’ai entendu jusqu’à présent sur la bande originale du jeu est exceptionnel.

Alors que Minecraft Dungeons ressemble à Minecraft s’il est poussé à travers un point de vue isométrique, en le jouant, j’ai trouvé qu’il ressemblait en fait plus à Diablo avec une forte ambiance de “premier robot de donjon de bébé”. Vous êtes dirigé vers un niveau qui a parfois des chemins de branchement, dont l’un mènera au butin tandis que l’autre se révélera finalement être le chemin critique, sur lequel vous frappez les ennemis et battez les mini-boss en cours de route jusqu’à ce que vous atteigniez tous les objectifs . À la fin, vous êtes récompensé par un coffre aléatoire plein de butin supplémentaire en fonction de la difficulté du niveau. Ensuite, il est de retour dans une petite zone de centre du village où vous pouvez échanger des chargements avant de repartir pour effacer un autre niveau, tuer plus de choses et, espérons-le, acquérir un équipement encore plus puissant.

Il n’y a pas de bâtiment et les environnements ne sont pas destructibles, ce sont les éléments auxquels vous pouvez vous attendre pour définir un spin-off de Minecraft. Mojang dit que c’est par conception. “C’était un choix de conception conscient, car nous voulions offrir une expérience qui diffère du mode de survie de Minecraft, et qui ressemble un peu plus aux cartes d’aventure de Minecraft”, a déclaré à Kotaku David Nisshagen, producteur exécutif du jeu. «Nous voulions nous concentrer sur les thèmes de l’aventure et de l’exploration dans Minecraft, et cela signifie également que nous nous sommes concentrés sur le combat. Il y a cependant un élément de créativité dans la façon dont vous construisez votre personnage et dans les nombreuses combinaisons d’équipements et d’enchantements que vous utilisez à un moment donné. »

Vous pouvez créer autant de ces personnages que vous le souhaitez, et bien qu’il n’y ait pas de créateur pour personnaliser leur apparence au-delà de la douzaine de préréglages disponibles, chaque pièce d’équipement que vous prenez changera l’apparence et le jeu de votre personnage. Les donjons de Minecraft n’ont pas de races ou de classes, mais vous permettent à la place de construire les vôtres en fonction des armes, armures et artefacts que vous trouvez et des bonus aléatoires que vous choisissez lorsque vous montez de niveau. La liberté de mélanger et d’assortir des trucs comme celui-ci semble chaotique, mais a également le potentiel de donner lieu à des constructions inhabituelles et surpuissantes comme vous pourriez le trouver dans un roguelike rampant dans un donjon.

De nombreux effets de particules et une physique de poupée de chiffon aident à rendre le combat plus volumineux et tactile. Capture d’écran: Mojang

À bien des égards, Minecraft Dungeons semble être un jeu d’aventure plus traditionnel. Il y a un récit guidant l’assemblage de chaque mission sur la nécessité de sauver un groupe de villageois d’un villageois exclu qui s’est emparé d’une source d’énergie maléfique et l’utilise maintenant pour se venger. Mojang dit que jouer à travers cette histoire prendra environ cinq heures. Le reste du jeu s’articulera autour de l’exploration de voies alternatives dans les niveaux et de leur relecture sur des difficultés plus difficiles avec l’avantage de parties générées de manière procédurale qui, espérons-le, changeront la façon dont vous vous battez à chaque fois. Deux extensions DLC basées sur des histoires sont actuellement prévues, mais sinon il n’y a pas de boutique de microtransaction ni de passe de saison en cours. Alors que tous les autres jeux multijoueurs en ligne semblent avoir évolué pour devenir un jeu en tant que service, Minecraft Dungeons adopte apparemment une approche plus old school.

Il y aura bien sûr toujours des mises à jour post-lancement gratuites, dont au moins une est censée contenir la fonctionnalité de jeu croisé du jeu. Quand il sortira pour la première fois le 26 mai, Minecraft Dungeons permettra à un canapé ou à une coopération en ligne pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes, mais uniquement avec des personnes sur la même plate-forme. Mojang a annoncé la semaine dernière que le cross-play complet interviendrait quelque temps après sa sortie dans un “avenir proche”. Le jeu ne vous permettra pas non plus de mélanger les coopératives locales et en ligne. Jouez localement et vous devrez jouer hors ligne, bien que Mojang ait déclaré à Kotaku que cela pourrait également changer à l’avenir en fonction des commentaires des joueurs.

Il est clair que Minecraft Dungeons est censé être un jeu familial. Un des développeurs de Mojang a souvent fait référence à jouer avec son enfant lors de la démo que j’ai vue. Bien qu’une partie de cela puisse être interprétée comme une simplification de la formule Diablo, la plus grande partie semble être un moyen de combler le fossé générationnel entre les parents qui ont passé des années à chercher du butin dans des grottes sombres et des enfants bien familiarisés avec le dénigrement du visage à blocs Creepers avec leurs épées en bloc. Nous saurons assez tôt si Minecraft Dungeons, privé de la liberté de joueur de Minecraft de base et des éléments de stratégie plus profonds des anciens CRPG, en a assez pour combler le fossé avec succès.

