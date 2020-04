Minecraft Dungeons est-il encore sorti? Voici sa sortie sur PS4, Xbox One et PC – HITC

Mojang

Certains fans continuent de demander si Minecraft Dungeons est encore disponible sur PS4, Xbox One et PC, car il devait sortir en avril.

Minecraft Dungeons est un jeu attendu qui a été décrit comme un Diablo familial. Malheureusement, certains fans continuent de demander s’il est encore disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, car il était initialement prévu pour ce mois-ci. Bien qu’il soit dommage qu’il ne sorte pas en avril, vous n’avez pas à craindre que sa sortie prévue soit trop éloignée.

Grâce à la pandémie de coronavirus, plusieurs jeux vidéo ont été retardés, dont The Last Of Us Part 2 et Iron Man VR pour PS4. Malheureusement, la pandémie est l’une des raisons pour lesquelles Minecraft Dungeons a également été retardé, mais l’équipe derrière elle a suggéré qu’une autre raison était d’améliorer le jeu.

Bien que le public “soit encore sorti, soit encore sorti” sera déçu que le jeu ne sorte pas ce mois-ci, il y a de bonnes nouvelles dans sa date de sortie qui n’est pas trop éloignée.

Minecraft Dungeons est-il encore sorti?

Non, Minecraft Dungeons n’est pas encore sorti sur PS4, Xbox One, PC ou Nintendo Switch.

Le jeu devait initialement sortir en avril, mais Mojang a décidé de retarder Minecraft Dungeons grâce à la pandémie de coronavirus.

Bien que la pandémie actuelle puisse être considérée comme la principale raison de son report, Mojang a également déclaré qu’elle souhaitait fournir un meilleur produit final.

“Nous ne voulons pas stresser les équipes pendant cette période”, a déclaré le producteur exécutif de Mojang, David Nisshagen, dans une interview accordée à Eurogamer.

«Nous aurions probablement pu faire [the old date] mais c’était probablement inconfortable – en partie pour l’équipe et aussi pour les joueurs, qui, nous ne pouvions pas garantir qu’ils obtiendraient un bon jeu amusant. Donc, en prenant ce petit temps de fin supplémentaire, nous aurons un meilleur produit final et une équipe plus heureuse qui peut en être fière. “

Quand Minecraft Dungeons sera-t-il publié?

Minecraft Dungeons devrait sortir le 26 mai.

Il sortira sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch au prix de 16,74 £ (par Microsoft Store).

En tant que personne qui n’est pas trop amoureuse de l’univers Minecraft, la sortie de Dungeons est passionnante en raison de la focalisation sur les donjons.

La réception de la communauté massive du jeu sera intéressante à voir et la bonne nouvelle est que nous n’avons pas trop d’attente.

Vous pouvez en savoir plus sur le jeu sur sa page FAQ.