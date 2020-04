Minecraft Dungeons sera lancé sur Nintendo Switch le mois prochain

Après un retard en 2019, Mojang a fixé une nouvelle date de sortie pour la prochaine “action-aventure” Donjons Minecraft. Il devait être lancé ce mois-ci, mais il apparaîtra désormais sur Nintendo Switch et sur plusieurs autres plateformes le 26 mai. Voici la confirmation officielle:

Rassemblez vos amis et préparez-vous pour l’aventure: Minecraft Dungeons sort le 26 mai sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One et Xbox Game Pass! Pré-commandez votre copie maintenant:

↣ https://t.co/A2UnaxJtzy ↢ pic.twitter.com/q9VTPXs2Ps

– Donjons Minecraft (@dungeonsgame) 31 mars 2020

Ce spin-off de Minecraft est inspiré des robots de donjon classiques d’antan et vous oblige à faire équipe avec trois autres joueurs (en ligne ou via le jeu local) pour éliminer les hordes de foules méchantes. En même temps, vous devez alimenter vos armes et objets et collecter autant de trésors que possible.

Des classes? Jamais entendu parler d’eux! Minecraft Dungeons est tout sur la façon dont vous construisez votre personnage avec l’équipement que vous acquérez. Vous voulez être un sorcier-chevalier-voyou percutant avec un chapeau haut de forme? Rien ne vous arrête!

