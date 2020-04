Minecraft s’associe aux Nations Unies dans la lutte contre le coronavirus

Une proposition via les réseaux sociaux, pour transmettre des conseils de santé de base aux joueurs lors de la pandémie.

Le monde d’aujourd’hui est très différent de celui d’il y a quelques mois, c’est un fait. Le coronavirus a provoqué de grands changements sociaux et économiques partout, et dansMojangils veulent faire leur partcombattre le virusà travers une marque avec une telle portée et un tel potentiel, comme Minecraft. Et tout cela avec la collaboration deLes Nations-Unieset son programme de développement, le PNUD.

Le jeu de blocs veut “bloquer” COVID-19avec une proposition de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Le mouvement# BlockCOVID19 et #TomorrowTogether, afin que les gens connaissent mieux les principales mesures de prévention contre le virus et les mettent en pratique. Des messages aussi basiques que se laver les mains fréquemment, mais cela,grâce à l’influence de Minecraft, ils atteindront leurs millions de joueurs avec forcequel que soit le lieu ou l’âge. “A Mojang, nous pensons queil est extrêmement important de diffuser des informations factuelles, pour aider les gens à prendre de bonnes décisions,et donc je peux sauver des vies“, explique la société.

“Au cours de la semaine prochaine,nous consacrerons un espace dans tous nos canaux sociauxpour les conseils de santé importants provenant de l’Organisation mondiale de la santé et ses recommandations, “ajoutent-ils de Mojang.” Donc,Si tout à coup vous tombez sur un Creeper qui vous demande de vous laver les mains, ne vous inquiétez pas: Vos plans n’ont pas changé pour toujours[…]Mais sur nos canaux sociaux, et pour le moment, ils veulent aussi aider à mettre fin à la pandémie. “

Une proposition quia le soutien de l’ONU, et cela aidera sûrement beaucoup en ce qui concerneéduquer petits et grands aux bonnes pratiquesdans la prévention de la santé. Ces derniers temps, Minecraft est devenu un espace dans lequel se rassembler loin du coronavirus. Des cas comme celui des étudiants japonais qui ont célébré leur diplôme dans le jeu, ou celui du gouvernement polonais et de ses fonctionnaires pour les citoyens, et même la publication de contenu éducatif gratuit via le jeu par Microsoft, en réponse à cela. virus.

