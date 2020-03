Mini production et expédition de moteur PC affectées par le coronavirus

Konami a révélé que la sortie de sa gamme PC Engine Mini a été légèrement retardée en raison de l’infection par le coronavirus affectant la production et l’expédition.

Le système – qui sera publié sous PC Engine (Japon), PC Engine Core Grafx (Europe) et TurboGrafx-16 (Amérique du Nord) – devait être lancé dans le monde entier le 19 mars. Konami a maintenant publié une déclaration selon laquelle ceux qui ont précommandé leur console avant le 5 mars devraient toujours obtenir leur machine à temps pour le lancement, mais il y aura un retard non spécifié sur les précommandes passées après cette date.

Voici la déclaration complète:

Merci pour votre patronage continu des produits et services de KONAMI.

En raison des effets de la nouvelle infection à coronavirus qui se produit actuellement, les consoles de jeu «PC Engine mini», «TurboGrafx-16 mini», «PC Engine Core Grafx mini» et les périphériques dont la sortie est prévue le 19 mars 2020 dans Chine Les retards de production et d’expédition sont inévitables.

Pour ceux qui ont précommandé “PC Engine mini” avant le 5 mars 2020, le produit sera livré le 19 mars 2020. Si vous avez acheté TurboGrafx-16 mini, PC Engine Core Grafx mini et périphériques Turbo Pad pour PC Engine mini, Multi-Tap pour PC Engine mini ou Multi-Tap pour PC Engine mini, pour ceux qui ont précommandé “PC Engine mini” le 6 mars 2020 ou après, il sera livré le 20 mars 2020 ou après. Restez à l’écoute pour plus d’informations, car nous partagerons plus de détails.

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée à nos clients, mais nous travaillerons dur pour livrer les produits dans les plus brefs délais tout en surveillant de près la situation. Nous apprécions votre compréhension.

