Mise à jour 1.0.4 sur les appareils mobiles

Accueil Pokémon maintenant disponible sur Nintendo Switch et appareils mobiles, maintenant nous pouvons rassembler nos créatures en un seul endroit (si nous obtenons l’abonnement premium, qui n’est pas inclus dans Nintendo Switch Online et qui a suscité une certaine controverse car de nombreux utilisateurs considèrent que son prix est trop élevé ). Ainsi, la version de l’appareil mobile a maintenant été mise à jour nouvelle version 1.0.4, car, comme pour tout aspect de cette vie, il y a toujours place à amélioration, même minime.

Pokémon Home est mis à jour vers la version 1.0.4

Pokémon Home est maintenant disponible sur Nintendo Switch et les appareils mobiles, et c’est précisément cette dernière version qui a été mise à jour vers la version 1.0.4. Ainsi, ceux qui veulent voir leurs créatures dans cet environnement, devraient télécharger 25 Mo supplémentaires qu’ils ont comme but corriger certaines erreurs (bien qu’il ne soit pas expliqué exactement ce qu’ils étaient), qui étaient plus que des brevets, car de nombreux utilisateurs avaient montré leur mécontentement via les réseaux sociaux car l’application avait échoué à plusieurs reprises et avait été bloquée ou fermée. N’est-il pas normal d’être mécontent lorsque vous payez pour un produit qui ne fonctionne pas du tout correctement? Bien sûr, nous espérons que cette mise à jour est la première des nombreuses étapes qui rendent la nouvelle vie de nos partenaires dans le cloud la meilleure possible.

