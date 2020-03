mise à jour 1.18.2, événement Scars of the Syndicate

Nous vous avons récemment dit que Dragalia perdu il allait fêter son “1er anniversaire et demi” avec des tonnes de cadeaux et une chance d’obtenir de nouveaux personnages et une mise à niveau. Plusieurs des nouvelles fonctionnalités annoncées dans le dernier Dragalia Digest étaient déjà implémentées à l’époque, mais nous avions encore une chose à recevoir: la première du nouvel événement de raid. Aujourd’hui, l’application a reçu sa nouvelle mise à jour, et avec elle, la bataille contre l’Union commence.

Dragalia perdu: les cicatrices du syndicat

Aujourd’hui, Dragalia Lost a été mis à jour version 1.18.2, qui apporte plusieurs corrections de bogues qui sont apparues (chose courante), mais qui conduit également à la première du nouvel événement de raid appelé «Les cicatrices du syndicat«. A cette occasion, le prince Euden rencontrera un jeune homme nommé Aldred, qui cherche à se venger de l ‘”Union”, une organisation qui expérimente avec les humains et dans laquelle il a fait partie de ses expériences.

Lors de cet événement, nous aurons l’occasion de recruter Aldred dans notre équipe. Dès que nous accèderons à l’événement, il sera provisoirement rejoint, mais si nous terminons des missions avec lui et complétons la barre d’amitié correspondante, nous le garderons. D’autre part, nous pouvons obtenir le nouveau dragon Barbatos au moyen de l ‘”invocation des blasons” (invocation spéciale qui utilise les blasons obtenus dans les missions). Bien sûr, dans le cas d’un raid (composé de 16 personnages combattant le même boss), vous devrez combattre un redoutable ennemi dans ses différents niveaux de difficulté qui se débloquent peu à peu. En terminant des batailles de raid, nous obtiendrons des améliorations temporaires qui donneront du pouvoir à nos personnages. De plus, à partir du 2 avril, le Événement d’invocation “Scars of the Syndicate (Part 1)”, dans lequel nous pouvons obtenir le dragon Andromeda (qui apparaît dans l’histoire de l’événement) et la nouvelle aventurière Bellina.

L’événement Les cicatrices du syndicat Dragalia perdu durera jusqu’au lendemain 13 avril, assez longtemps pour tirer le meilleur parti de cet événement tout en terminant les missions spéciales d’anniversaire.

