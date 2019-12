Mise à jour de Dragon Marked for Death (version 2.3.0), notes de mise à jour et bande-annonce

Publié le 20 décembre 2019

Dragon Marked for Death a de nouveau été mis à jour sur Switch. La version 2.3.0 comprend une limite de niveau accrue, de nouveaux contrats Dragon, de nouvelles options, une difficulté de quête augmentée au niveau 100 pour un certain nombre de quêtes, les étages B101 à B110 ajoutés à la «Caverne du tourment», des corrections de bugs, etc.

Voici les notes de patch complètes, ainsi qu'une bande-annonce:

Modifications du système

3 options sont maintenant disponibles pour le tiret dans le sous-menu de la mi-quête.

→ Avec l'option Continuous 1, votre personnage se précipitera tant que le bouton est maintenu.

→ Avec l'option Continuous 2, votre personnage se précipitera tant que le bouton et une direction seront maintenus.

Une option pour contrôler le tremblement de l'écran a été ajoutée au sous-menu de la mi-quête.

→ Avec l'option Player Only, les actions des autres joueurs ne feront pas trembler votre écran.

Une option pour afficher un marqueur de guide mettant en évidence votre personnage a été ajoutée au sous-menu de la mi-quête.

→ Peut choisir parmi Aucun, Court ou Long

Lors de l'appariement dans la barre, les joueurs peuvent désormais changer de personnage tant que le nouveau personnage répond aux exigences d'appariement.

De nouvelles options de chat ont été ajoutées pour être utilisées dans le hall du bar.

Changements de personnage

Les personnages jouables peuvent désormais atteindre le niveau 90.

L'impératrice peut désormais conclure un contrat Thunder avec les effets suivants:

→ Les compétences de dragon ont l'élément Thunder.

→ Le comportement du Dragon Shot et du Dragon Cannon est modifié.

→ La consommation et les dégâts de Dragon Shot DP sont augmentés.

→ La consommation et les dégâts de Dragon Cannon DP sont considérablement augmentés.

→ Après avoir activé le Canon Dragon, sa trajectoire ne peut pas être modifiée.

※ Propriétés affichées par rapport au contrat Fire par défaut.

Le guerrier peut désormais conclure un contrat Poison avec les effets suivants:

→ Les compétences de dragon ont l'élément Poison.

→ Les compétences de dragon consomment 0 DP et leurs dégâts sont considérablement réduits.

→ Les dégâts physiques sont augmentés pendant Berserk.

→ Berserk coûtera DP pour activer et drainer DP très rapidement pour sa durée.

→ Le temps actif de Dragon’s Rage est considérablement augmenté.

→ Le DP ne sera pas généré pendant Dragon’s Rage.

→ Dragon Smash générera de grandes quantités de DP lors de la connexion avec un ennemi.

→ La portée effective de Dragon Guard est augmentée.

※ Propriétés affichées par rapport au contrat Ice par défaut.

Le Shinobi peut désormais conclure un contrat de glace avec les effets suivants:

→ Les compétences de dragon ont l'élément de glace.

→ Dragon Dash n'a plus d'invincibilité ou la capacité de passer à travers les attaques ennemies.

→ Les dégâts de la compétence Dragon sont augmentés.

→ Les Shuriken Homing sont lancés en 3 rafales.

※ Propriétés affichées par rapport au contrat Poison par défaut.

La sorcière peut désormais conclure un contrat de vent avec les effets suivants:

→ Chanter la puissance avec un sort de vent stocké augmentera sa puissance de 2 étapes.

→ Pendant Dragon Surge, la magie du vent consomme moins de DP.

→ Le temps de stockage de la magie du vent est augmenté.

→ Le temps de stockage de la magie non-vent est réduit.

→ Plus de DP est généré lors de l'attaque des ennemis avec la magie du vent.

→ Les attaques avec le familier de la sorcière sont l'élément Vent.

→ Les dégâts sur une seule attaque familière sont réduits, mais ils attaqueront plusieurs fois de suite.

→ La portée d'attaque du familier est augmentée.

→ Le familier reçoit un boost d'attaque plus petit pendant Dragon Surge.

※ Propriétés affichées par rapport au contrat Poison par défaut.

L'impératrice a été ajustée.

→ Les dégâts de Tir du dragon de l'impératrice empoisonnée ont été augmentés.

→ Les dégâts du Canon dragon de l'impératrice empoisonnée ont été augmentés.

Le guerrier a été ajusté.

→ Les dégâts de Dragon Smash et Dragon Tackle de Wind Warrior ont été augmentés.

→ Le Dragon Tackle de Wind Warrior coûte désormais 0 DP.

→ La partie effet du Dragon Smash de Wind Warrior se connecte désormais plus rapidement et disparaît plus rapidement.

→ Le Wind Warrior inflige désormais plus de dégâts pendant Berserk.

→ Le Wind Warrior génère plus de DP pendant le Berserk.

Shinobi a été ajusté.

→ Les dégâts du coup de pied du dragon de feu et du shuriken de Shinobi ont été augmentés.

→ Le verrouillage du Fire Shinobi dure désormais plus longtemps.

→ Les dégâts du coup de pied du dragon et du shuriken du poison Shinobi ont été augmentés.

→ En raison d'une erreur, le Dragon Dash du Thunder Shinobi s'est déplacé plus rapidement que prévu. Sa vitesse de déplacement a été réduite.

Changements ennemis

Pour les personnages supérieurs au niveau 51, l'expérience acquise pour avoir vaincu des ennemis d'un niveau supérieur a été augmentée.

L'ennemi «Gold Beetle» est désormais à l'abri de la confusion.

Les baisses ont été ajustées pour les ennemis de type «Thundertoad».

L'ennemi «Thundertoad (jaune)» a désormais une résistance accrue à la paralysie, mais une résistance aux brûlures et aux gelures réduite.

L'ennemi «Thundertoad (rouge)» a désormais une résistance accrue à la paralysie, mais une résistance au poison et aux gelures réduite.

L'ennemi «Ogre» a désormais une résistance à la confusion réduite.

Les hitbox pour l'ennemi «Mimic» ont été ajustées pour le rendre plus facile à toucher.

Le boss «Tonitrus» ne peut plus être renversé lorsqu'il est étourdi.

Changements de quête et de carte

Les étages B101-B110 ont été ajoutés à la quête "Caverne des tourments".

Les niveaux de quête suivants ont été ajoutés

Quête "Le Fort Ogre"

Lv100

Quête «Mer de tumulte»

Lv100

Quête «Chasse au loup-garou»

Lv100

Quête «Le péage de la cloche»

Lv100

Quête "Dragon immortel"

Lv100

Quête «Twin Dragon's End»

Lv100

Quête "Déterrer la royauté"

Lv100

Quête "Le château brûle"

Lv100

Quête "Trésors orientaux"

Lv100

Quête "Colère invisible"

Lv100

Quête «Calamity’s Portent»

Lv100

Quête «Ils viennent de l'enfer»

Lv100

Quête «Lutte des dragons»

Lv100

Quête "Labyrinthe infernal"

Lv100

Quête "Resurging Flames"

Lv100

Quête «Enfer caché»

Lv100

Quête «La vérité dans le ciel»

Lv100

Quête «Vaisseau d'âmes»

Lv100

Quête «Marqué pour la mort»

Lv100

Quête "Le trésor du dragon"

Lv100

Les délais pour les versions de haut niveau des quêtes suivantes ont été augmentés.

→ Quête "Chasse au loup-garou"

→ Quête «Déterrer la royauté»

→ Quête "Labyrinthe infernal"

→ Quête "Enfer caché"

→ Quête "Vaisseau d'âmes"

→ Quête "Le trésor du dragon"

→ Quête «Village sang-de-dragon»

Dans la quête «Chasse au loup-garou», la zone où se trouve Vasith a été modifiée.

La limite de temps a été augmentée lorsque vous entreprenez la quête "Caverne des tourments" en solo.

→ Cependant, l'heure de fin de quête tous les 10 étages est inchangée.

Changements d'article et d'équipement

La puissance d'attaque de nombreuses armes de type Kunai du Shinobi a été ajustée et augmentée dans l'ensemble.

Le taux de change des articles suivants sur le marché noir a été diminué:

→ Prism Candy

→ Panacée +2

Le taux de chute de la devise de change a été ajusté.

Corrections de bugs

Un problème où le crochet du dragon de l'impératrice avait une priorité d'affichage plus élevée que la sphère du dragon a été corrigé.

Un problème où le Dragon Smash du Thunder Warrior avait une puissance d'attaque inférieure à celle prévue a été corrigé.

Un problème où certains des axes équipés du guerrier avaient une puissance d'attaque inférieure à celle prévue a été corrigé.

Un problème où certaines armes Warrior avaient des noms en anglais qui dépassaient les bords des boîtes d'affichage a été corrigé.

Un problème où le Thunder Shinobi pouvait se prendre dans les pentes lors de l'utilisation de son Dragon Dash a été corrigé.

Un problème où le Shinobi pouvait rester bloqué flottant dans les airs a été corrigé.

Un problème où le Shinobi pouvait rester coincé dans une posture aéroportée lors de l'atterrissage immédiatement après une attaque aéroportée a été corrigé.

Un problème où le Thunder Shinobi pouvait attaquer sans dépenser de DP après avoir reçu des dégâts lors de l'exécution d'un coup de dragon a été corrigé.

Un problème où le coup de pied du dragon du Thunder Shinobi coûterait 0 DP lors de l'attaque de cibles verrouillées sur un certain nombre a été corrigé.

Un problème où l'arme Shinobi "Sasuke" n'activait pas la vision nocturne comme prévu a été corrigé.

Un problème où la magie de récupération de la sorcière ne s'appliquait pas correctement dans certaines circonstances a été corrigé.

Un problème où la sphère du dragon pouvait sortir des limites lors du combat contre Vasith dans la quête «Chasse au loup-garou» a été corrigé.

Un problème où les joueurs pouvaient traverser bien au-dessus de la ligne de boss dans la quête "Le Fort Ogre" a été corrigé.

Un problème où plusieurs sphères de dragon pouvaient apparaître dans la quête «Fin du dragon jumeau» a été corrigé.

Un problème où l'ennemi «observateur» était traité comme un objet mobile lorsqu'il était abordé alors qu'il était confus a été corrigé.

Un problème où l'ennemi «Shockfish» ne se comportait pas comme prévu a été corrigé.

Un problème où le Dragon Dash passerait à travers une pile de scarabées d'or a été corrigé.

Un problème où la sphère du dragon sortait des limites lors de la lutte contre le boss du «dragon jumeau» a été corrigé.

Un problème où le boss «Jinryu» présenterait un comportement involontaire lorsqu'il tentait de sauter sur un joueur en position haute a été corrigé.

Un problème où le multi-verrouillage du Thunder Shinobi Dragon Kick ne fonctionnait pas comme prévu sur le boss "Atruum Reborn" a été corrigé.

L'espèce du boss "The Ancient Primal Lord" a été corrigée en "Primal".

Un problème où les espèces pour le boss "Le Cercueil des Dragons Jumeaux" n'était pas défini correctement a été corrigé.

Un problème où l'impératrice disparaissait des écrans des autres joueurs lors de l'utilisation du crochet du dragon dans la salle des boss pour le "Prince Ogre" a été corrigé.

Un problème où la mini-carte ne disparaissait pas de manière appropriée lors de certains combats de boss en jouant en solo a été corrigé.

Le taux de change de l'objet «Scale Ring +4» sur le marché noir a été corrigé.

Un problème où le fait d'appuyer sur «-» alors que la mini-carte était réglée sur «OFF» entraînait toujours un changement de taille a été corrigé.

Un problème où le poison et d'autres effets continueraient pendant l'animation Dragon Combo a été corrigé.

Diverses autres corrections de bugs mineurs et changements d'équilibre ont également été implémentés.

Problèmes connus

Les joueurs peuvent se retrouver coincés après avoir vaincu le boss du "Twin Dragon". Nous préparons actuellement un patch pour résoudre ces problèmes. Nous annoncerons la date à laquelle il sera disponible dès que possible. Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée.

