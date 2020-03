Mise à jour de Fallout 76 Wastelanders retardée en raison d’un coronavirus

Malheureusement, la mise à jour de Fallout 76 Wastelanders a été retardée en raison du Coronavirus.

Fallout 76 Wastelanders Update devait sortir l’année dernière, cependant, il a été repoussé au 7 avril et maintenant il semble qu’il ait été repoussé à cause de Bethesda obligeant les employés à travailler à domicile à cause du Coronavirus.

Bethesda a repoussé la date de sortie de Fallout 76 Wastelanders une autre semaine au 14 avril, Bethesda a annoncé cette nouvelle sur Twitter, déclarant qu’en raison des employés travaillant à domicile, ils avaient des problèmes avec les tests finaux.

“Cela a affecté notre capacité à effectuer les tests finaux dont nous avons besoin pour Wastelanders et nous devons déplacer la date de sortie une semaine, du 7 avril au 14 avril. Nous avons fait tout notre possible pour minimiser le retard et nous ne pouvons pas attendre que tout le monde jouer.”

