Mise à jour de la boutique en ligne des Amériques: Thronebreaker The Witcher Tales, Knights And Bikes, KUNAI

Voici les mises à jour eShop de cette semaine, directement pour vous!

Nintendo eShop sur Nintendo Switch

Thronebreaker: The Witcher Tales – Entrez dans un monde au bord du chaos dans un RPG solo qui combine l’exploration narrative avec des puzzles uniques et des mécaniques de combat de cartes, conçues par les développeurs responsables de certains des moments les plus emblématiques de The Witcher 3: Wild Hunt. Découvrez un conte vraiment royal de Meve, un vétéran de la guerre et la reine de deux royaumes du Nord – Lyria et Rivia. Face à une invasion nilfgaardienne imminente, Meve est de nouveau obligé de s’engager sur le chemin de la guerre et de se lancer dans un sombre voyage de destruction et de vengeance.

Chevaliers et vélos – Montez en selle pour une aventure à vélo, à l’amitié, au lancer de frisbee, à l’oie, à la chasse au trésor pour un ou deux joueurs. Vous incarnez Nessa et Demelza alors qu’ils explorent une île antique avec leur oie de compagnie, le capitaine Honkers, chevauchant et améliorant leurs vélos dans une quête de réponses.

Ventes Nintendo eShop:

Nintendo eShop sur Nintendo Switch, Nintendo 3DS et Wii U

Bonnes affaires cette semaine! Consultez la liste complète des offres disponibles cette semaine sur https://www.nintendo.com/games/sales-and-deals.

Autre nouveauté cette semaine dans le Nintendo eShop sur Nintendo Switch:

Akuarium

Archives d’arcade SAINT DRAGON

Bridge Builder Adventure – Disponible le 7 février

Code: Réalisez ~ Gardien de la renaissance ~

Cosmonauta – Disponible le 11 février

Crash Drive 2 – Disponible le 7 février

ELEA: changement de paradigme – Disponible le 8 février

EQQO – Disponible le 7 février

Tondeuse à cheveux 3D

Aidez-moi docteur – Disponible le 10 février

Juste une phrase de POWGI

Matchmaker de Kitty Powers – Disponible le 7 février

KUNAI

Marooners – Disponible le 7 février

Nervé

Rolling Sky 2

Seigneur runique – Disponible le 7 février

SEN: Seven Eight Nine

Shiny Ski Resort

Super Korotama – Disponible le 7 février

L’homme à la canne d’ivoire

La ville lumière: édition Deluxe – Disponible le 7 février

Le test de Turing – Disponible le 7 février

Thief Town – Disponible le 11 février

Voxel Pirates

Zero Zero Zero Zero – Disponible le 7 février

夕 鬼 零 Yuoni: Rises

Autre nouveauté cette semaine dans le Nintendo eShop sur Nintendo 3DS:

Quartiers, s’il vous plaît! Vol. 2

Assaut de chars

