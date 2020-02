Mise à jour de Minecraft à venir (version 1.14.20), notes de mise à jour

Mojang a une autre mise à jour en cours pour la version Switch de Minecraft. Un tas de correctifs seront mis en œuvre concernant les plantages et les performances, les modules complémentaires, etc.

Voici les notes de patch complètes:

Correctifs:

Crcendres / Performance

Correction de plusieurs plantages pouvant survenir pendant le jeu

Correction de plusieurs plantages pouvant survenir lors du chargement dans le monde sur Nintendo Switch

Placer une boussole et une carte de localisation dans la grille de fabrication ne provoque plus le crash du jeu (MCPE-57882)

Correction d’un crash qui pouvait survenir lors d’un voyage sur un portail du Nether avec une autre entité (MCPE-58568)

Correction d’un crash pouvant survenir lors de la conversion d’un monde avec des feux d’artifice équipés d’une arbalète

Correction d’un crash pouvant survenir lors de raids sur des mondes convertis

Correction d’un plantage qui pouvait survenir lors du chargement du monde Marketplace «Extreme Speed ​​Runner» sur PlayStation 4 et Xbox One

Général

Les choix de skin classiques ne reviennent plus après le rechargement du jeu (MCPE-55278)

Correction des fichiers .mcworld et .mctemplate qui n’étaient pas importés sur les appareils exécutant iOS 13

Correction du monde LittleBigPlanet et des textures non utilisables si le jeu était installé à partir du disque

Correction de problèmes avec le pack de texture «Chroma Hills» qui ne se chargeait pas sur Nintendo Switch

Les joueurs à écran partagé ne peuvent plus être laissés dans un état limbo lorsqu’ils rejoignent le jeu pendant que le joueur principal quitte en même temps

Gameplay

Les projectiles peuvent maintenant être tirés à travers l’espace entre deux blocs de miel

Les joueurs ne rebondissent plus lorsqu’ils sont poussés et tirés par des blocs de miel et des pistons (MCPE-53815)

Monstre

Correction d’un problème qui empêchait les mobs d’apparaître sous des blocs transparents (MCPE-59682)

Les abeilles n’entrent et ne sortent plus d’une ruche ou d’un nid en feu (MCPE-53872)

Correction des loups apprivoisés ne se reproduisant pas en augmentant leur priorité de reproduction (MCPE-59570)

Les perroquets apprivoisés assis sur l’épaule du joueur sont désormais transférés après la conversion du monde

Correction des pillards n’attaquant pas les joueurs après la conversion du monde

Correction des joueurs qui n’obtenaient pas de mauvais présage lorsqu’ils tuaient un capitaine pilleur après la conversion du monde

Articles

Les tridents ne rebondissent plus en continu sur les côtés des blocs de miel (MCPE-53626)

Les bouteilles de miel affichent désormais l’info-bulle appropriée (MCPE-61195)

Les boîtes Shulker non teintées conservent désormais leur couleur après la conversion mondiale (MCPE-36744)

Interface utilisateur

Une invite de confirmation apparaît maintenant si vous achetez Realms sur Nintendo Switch

Correction d’un problème qui pouvait entraîner le chevauchement du texte lors de l’utilisation de différentes résolutions de fenêtre sur la place de marché

Commandes

Les ruches et les nids d’abeilles ont désormais des textures appropriées lorsqu’ils sont placés avec la commande ‘/ setblock’

La définition d’un emplacement d’exécution ne rompt plus l’argument «détecter»

Modules complémentaires

Correction d’un problème qui pouvait parfois empêcher les animations du pack de comportements de fonctionner sur Android (MCPE-56117)

La composante de détection (utilisée pour les attaques à distance) calcule désormais la direction de la vue comme auparavant, ce qui permet aux mobs de voir leur cible sur l’axe des y

Correction d’un problème qui empêchait les joueurs d’être téléportés et tournés en douceur

Correction de l’ordre des événements «on_exit» et «on_entry» inversés dans les transitions d’état du contrôleur d’animation

L’espace local pour les particules attachées aux entités héritera à nouveau de la rotation osseuse du localisateur

