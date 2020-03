Mise à jour du catalogue européen du 2 mars

Ma nintendo, le programme de fidélité du Grand N, est avec nous depuis un certain temps, et bien que certains aiment plus que d’autres, la vérité est qu’il est généralement mis à jour avec une certaine fréquence pour offrir de nouvelles récompenses pour 3DS, car pour Nintendo Switch, nous n’avons que la possibilité d’échanger les points or contre des remises directes sur le prix des jeux via l’eShop. Ainsi, de cette façon, le protagoniste est 3DS, car cette fois le catalogue a été mis à jour pour ajouter des remises pour certains des titres disponibles dans la boutique virtuelle de cette console.

Mise à jour des récompenses disponibles sur My Nintendo, 2 mars 2020

Voir aussi

Points Platine:40% de réduction sur Pocket Card Jockey (3DS): 70 points platine

Points d’or: 30% de réduction sur la réduction sur Nintendo Selects: The Legend of Zelda: A Link Between Worlds (3DS): 60 points d’or40% de réduction sur Miitopia (3DS): 160 points d’or50% de réduction sur Pochy & Yoshi’s Woolly World (3DS): 200 points d’or50% de réduction sur Metroid Prime: Federation Force (3DS): 200 points d’or50% de réduction sur Burger Time DELUXE (Virtual Game Boy Console sur 3DS): 15 points d’or

Source

Connexes