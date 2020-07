Mise à jour du catalogue européen du 6 juillet 2020

Annonces :

My Nintendo, le programme de fidélité du Big N, est avec nous depuis un certain temps, et bien que certains l’aiment plus que d’autres, la vérité est qu’il est généralement mis à jour avec une certaine fréquence pour offrir de nouvelles récompenses pour la 3DS, car pour Nintendo Switch, nous n’avons que la possibilité d’échanger les points or contre des remises directes sur le prix des jeux via l’eShop. Ainsi, de cette façon, le protagoniste est 3DS, car cette fois le catalogue a été mis à jour pour ajouter quelques remises pour certains des titres disponibles dans la boutique virtuelle de cette console, ainsi que quelques sujets.

Mise à jour sur les récompenses disponibles sur My Nintendo

Si vous avez des points or ou des points platine, alors nous indiquons les nouveaux éléments qui ont été ajoutés au catalogue européen de My Nintendo dans cette dernière mise à jour qui a eu lieu. Voulez-vous échanger certains de ces points qui vous ont peut-être coûté si cher? Si ces nouvelles récompenses vous intéressent, n’y pensez pas trop!

