Mise à jour eShop des Amériques: Oddworld, Mosaic, Kentucky Route Zero

Voici la mise à jour eShop de cette semaine:

Nintendo eShop sur Nintendo Switch

Kentucky Route Zero: TV Edition – Un jeu d’aventure réaliste et magique en cinq actes, Kentucky Route Zero: TV Editioncomporte une partition électronique obsédante et une suite d’hymnes et de standards bluegrass. Rendu dans un style visuel saisissant qui s’inspire autant du théâtre, du cinéma et de l’art électronique expérimental que de l’histoire des jeux vidéo, il s’agit d’une histoire de dettes impayables, d’un avenir abandonné et de la volonté humaine de trouver une communauté. Kentucky Route Zero: TV Edition sera disponible le 28 janvier.

Mosaïque – Mosaic est un jeu d’aventure sombre, surréaliste et atmosphérique sur l’isolement urbain et la peur d’être une pièce dans une machine géante que vous ne pouvez pas comprendre. Résolvez des énigmes dans une quête méditative de découverte de soi tout en cherchant à échapper à l’emprise d’une société monolithique.

Oddworld: Stranger’s Wrath – Dans les friches poussiéreuses et peu développées des Mudos occidentaux, des citadins acerbes trouvent leurs établissements assiégés par des hors-la-loi belligérants. Vient ensuite Stranger, un grand chasseur de primes sombre et énigmatique qui a pour mission de capturer les fauteurs de troubles et les scélérats et de les renvoyer dans des cantons civilisés pour incarcération. Cet épisode historique de la série Oddworld présente une aventure rapide avec un mélange homogène d’action à la première personne et à la troisième personne.

Activités:

Imprimez votre propre art de la boîte à la mode pour un jeu hyper élégant – Pour célébrer le lancement du jeu Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, My Nintendo propose des couvertures imprimables et des récompenses de fond d’écran, qui peuvent être téléchargées en échangeant des My Nintendo Points *. Vos étagères de bureau et multimédia sont maintenant en danger… d’avoir l’air fabuleuses!

Sport votre amour pour les jeux Nintendo Switch avec des vêtements exclusifs – Les membres My Nintendo peuvent désormais acheter de nouvelles chemises et sweats à capuche avec des designs de jeux Nintendo Switch, tels que Luigi’s Mansion 3, The Legend of Zelda: Link’s Awakening et The Legend of Zelda: Breath of the Wild! Visitez la boutique Nintendo dès maintenant pour acheter ces articles exclusifs.

Échangez mes points Nintendo contre un essai de sept jours sur Nintendo Switch en ligne ** – Préparez-vous à jouer en ligne avec vos amis et votre famille. Échangez 100 points My Nintendo Platinum * et profitez de Nintendo Switch Online pendant sept jours!

Ventes Nintendo eShop:

Nintendo eShop sur Nintendo Switch, Nintendo 3DS et Wii U

Bonnes affaires cette semaine! Consultez la liste complète des offres disponibles cette semaine sur https://www.nintendo.com/games/sales-and-deals.

Autre nouveauté cette semaine dans le Nintendo eShop sur Nintendo Switch:

198X

Lumière du soleil réelle – Disponible le 28 janvier

Arcade Archives Bells & Whistles

Archives d’arcade XX MISSION

Asemblance

Aventures de serpent classiques

CODE SHIFTER – Disponible le 29 janvier

Coffee Talk – Disponible le 29 janvier

Dual Brain Vol.2: Reflex

S’échapper de Tchernobyl

FoxyLand 2 – Disponible le 24 janvier

Ferme équestre – Disponible le 29 janvier

Il est venu de l’espace et a mangé notre cerveau – Disponible le 28 janvier

Il pleut des poings et du métal

JEWEL WARS

Just Glide

Lumini – Disponible le 24 janvier

Simulateur de mécanicien de moto – Disponible le 27 janvier

Music Racer – Disponible le 29 janvier

OmoTomO

Orn: Le petit sprite de la forêt – Disponible le 24 janvier

PuPaiPo Space Deluxe

Rafraîchissant latéralement Puzzle Ghost Hammer

SEGA AGES Fantasy Zone

SEGA AGES Shinobi

Sinless

Attaque de sommeil

SpeedRunners

Histoires inédites

La grève! Dix quilles de bowling

Super Tennis – Disponible le 27 janvier

The Walking Dead: une nouvelle frontière

The Walking Dead: Saison deux

WARHAMMER 40,000: SPACE WOLF

Where Angels Cry: Tears of the Fallen Collector’s Edition

Sans évasion

Worlds of Magic: Planar Conquest – Disponible le 24 janvier

Autre nouveauté cette semaine dans le Nintendo eShop sur Nintendo 3DS:

Cazzarion (Nouvelles consoles Nintendo 3DS uniquement)

Pinball Breaker VI

