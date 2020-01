Mise à jour Fortnite 11.40 maintenant, voici les notes de mise à jour

Le développeur de Fortnite Epic Games a déployé un nouveau patch pour le jeu à succès Battle Royale. La mise à jour v11.40 est désormais disponible sur toutes les plates-formes et introduit une nouvelle façon de mettre à niveau certaines armes appelée “mise à niveau latérale”.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez désormais modifier le fusil d’assaut en fusil d’assaut lourd sur des machines de mise à niveau dans des listes de lecture non compétitives. En outre, Epic a réduit la quantité de matériel qu’il en coûte pour améliorer les armes, tandis que le pistolet à silex, la grenade à ondes de choc et la grenade à impulsions ont tous été ajoutés au Battle Lab.

En plus de cela, la mise à jour 11.40 résout une poignée de bugs et d’autres problèmes dans le jeu. Entre autres choses, les réalisations de Star Wars s’affichent à nouveau sur la chronologie de Legacy, et un bug empêchant le défi “Visiter différents arrêts de bus en une seule partie” de suivre correctement la progression de certains arrêts de bus a été corrigé. Vous pouvez voir les notes de mise à jour complètes, gracieuseté du site Web d’Epic, ci-dessous.

Au-delà de la mise à jour v11.40, Epic a également annoncé une nouvelle gamme de skins pour le jeu appelée Icon Series, dont la première est basée sur le streamer Fortnite Ninja. Le skin sera ajouté à la boutique en jeu de Fortnite le 16 janvier aux côtés d’une Ninja’s Edge Back Bling, d’une Ninote Style Emote et d’une double Katanas Pickaxe.

La saison 1 de Fortnite Chapter 2 se déroule jusqu’au 6 février, il vous reste donc encore du temps pour terminer les défis hebdomadaires de cette saison que vous n’avez peut-être pas pu contourner. Si vous avez besoin d’aide pour les éliminer, vous pouvez trouver des cartes et des guides pour les plus délicats dans notre résumé des défis de Fortnite Chapter 2.

Notes de mise à jour de Fortnite: Battle Royale v11.40

Présentation du Sidegrading: le Heavy Assault Rifle revient. Dans les listes de lecture non compétitives, vous pouvez désormais utiliser des machines de mise à niveau pour “mettre à niveau” votre fusil d’assaut en un fusil d’assaut lourd.Réduction des coûts de matériel pour la mise à niveau des armes sur les machines de mise à niveau.Ajout des éléments suivants à Battle Lab: pistolet à silex (commun et Peu fréquent) Shockwave GrenadeImpulse Grenade L’iPad Pro (version 2018) prend désormais en charge 120 FPS.Les boutons du bouton-poussoir (L3 et R3) sont désormais utilisables sur les contrôleurs iOS pris en charge.

Corrections de bugs

Les succès des joueurs dans Star Wars sont revenus dans la chronologie de Legacy.Résolution d’un problème impliquant la touche “F” ne permettant pas un mouvement approprié après que la direction y ait été remappée.Résolution d’un problème impliquant une modification rapide faisant en sorte que les joueurs restent en mode Édition. ne provoque plus la disparition de la ligne de visée du fusil de sniper Bolt-Action.Résolution d’un problème impliquant le défi “Visiter différents arrêts de bus en une seule partie” Remedy vs Toxin Challenge ne suivant pas la progression de certains arrêts de bus.Le Spectrum Contrail change à nouveau de couleurs pendant qu’il est en mouvement .A continué d’apporter des améliorations concernant les baisses de FPS et l’attelage sur les appareils mobiles.Résolution d’un problème impliquant des joueurs mobiles coincés dans une boucle sur l’écran Sélectionner le mode d’incendie.Résolution d’un problème impliquant que les joueurs de console ne pouvaient pas progresser dans le processus de donation s’ils ne le faisaient pas. l’authentification à deux facteurs est activée.

