Mise à jour verrouillée et chargée publiée avec de nouveaux systèmes de jeu, des missions, des lieux, etc.

Les joueurs de Star Citizen seront ravis d’apprendre qu’Alpha 3.9: Locked Up and Loaded est maintenant disponible.

Alpha 3.9: Locked Up and Loaded ajoute de nouveaux systèmes de jeu, des lieux, des missions et plus encore à Star Citizen.

Le lancement d’aujourd’hui signifie des expériences plus étendues et une «immersion plus profonde» basée sur les commentaires et les commentaires de la communauté.

La mise à jour présente également le système pénitentiaire de Klescher, de nouvelles missions criminelles et de primes, une nouvelle zone d’atterrissage, le navire Esperia Prowler, une nouvelle liste d’amis unifiée, une interface utilisateur simplifiée pour les pièces jointes et de nombreuses améliorations de la qualité de vie.

Voici une liste des points saillants inclus avec la mise à jour:

Liste d’amis unifiée: Le jeu en groupe reçoit une mise à niveau majeure. À l’avenir, les contacts et amis de Star Citizen Spectrum (la plate-forme de communication exclusive du CIG) seront unifiés avec les contacts dans le jeu. La connexion avec d’autres pilotes et la formation de partis à partir de l’une ou l’autre plate-forme n’ont jamais été aussi faciles.

Prison automatisée de Klescher: Les actions ont des conséquences. Les joueurs frappés d’incapacité par les forces de sécurité ou les chasseurs de primes se retrouveront désormais en difficulté en prison. Remboursez votre dette envers la société en effectuant un travail manuel ou planifiez une évasion audacieuse.

Nouvelle zone d’atterrissage de Babbage: Cette toute nouvelle zone d’atterrissage et centre commercial est maintenant ouverte aux affaires! Situé sur la microTech et abritant le magasin phare de l’entreprise, New Babbage dispose d’un vaste système de transport en commun avec des lignes reliant tous les principaux hubs. Les espaces ouverts sont entourés de dômes protecteurs, protégeant les citoyens du gel de la planète tout en offrant des vues spectaculaires sur les lacs gelés et le ciel bleu azur.

Nouvelle mission – Le prix de la liberté: Dans une toute nouvelle mission, des hors-la-loi malchanceux ont été capturés et font un tour dans un transport pénitentiaire. Des joueurs ont été embauchés pour monter à bord du navire, se frayer un chemin après la sécurité, réveiller ces malheureux de cryosleep et, si possible, éliminer le gilet qui les a fait capturer en premier lieu.

Nouveau navire – Esperia Prowler: Le Prowler est une recréation presque parfaite du fameux dropship qui a combattu les forces de l’UEE tout au long des guerres de Tevarin. Élégant, avancé et efficace, il incarne l’approche unique de Tevarin en matière de guerre et de conception de véhicules organiques. Le Prowler est le premier navire dérivé de Tevarin jamais proposé sur le marché humain. En savoir plus sur l’Esperia Prowler ici.

Nouveau système de statut des joueurs: L’immersion des joueurs atteint de nouveaux niveaux, car les blizzards et les tempêtes de neige sont désormais plus qu’un simple effet visuel. La «locomotion météorologique» offre désormais une résistance à la force du vent aux personnages-joueurs et aux navires dans l’atmosphère. En plus de surveiller la température, le nouveau système de statut des joueurs mesure également la faim et la soif. Manger et s’hydrater pour éviter la famine et la soif tout en profitant de combinaisons spécialement conçues pour maintenir une température corporelle idéale dans les environnements difficiles.

Nouvelle fonctionnalité d’interface utilisateur de fixation d’arme: Le combat au sol voit des améliorations majeures, car les joueurs peuvent désormais ajuster les accessoires d’armes à la volée sans avoir à naviguer dans les systèmes de menus d’inventaire. Modifiez rapidement les étendues et les pièces jointes en déplacement et restez dans l’action.

Les détails complets et les notes de mise à jour se trouvent sur le lien.

