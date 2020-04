Mises à jour de la classe World Of Warcraft Shadowlands

Cela fait un moment que nous n’avons pas couvert ce qui va arriver dans le prochain épisode de World of Warcraft, alors voici un résumé de certains des derniers articles de blog de Blizzard sur les changements de classe Shadowlands.

Les douze classes auront des capacités, des sorts et des talents modifiés pour équilibrer l’expérience de jeu pour tout le monde au lancement et pour refléter le nouveau chapitre de l’histoire.

Vous trouverez ci-dessous le résumé de chaque classe et les spécialisations, décrivez toutes les modifications qui seront apportées une fois que Shadowlands tombera.

Chevalier de la mort

Les chevaliers de la mort pourront profaner le sol autour d’eux avec de la magie impie pour infliger des dégâts aux ennemis avec Death and Decay et neutraliser les attaques entrantes avec Anti-Magic Zone. Les joueurs pourront se transformer en morts-vivants avec la capacité Lichborne et invoquer un serviteur macabre avec Raise Dead pour un compagnon temporaire.

Le Pacte sacrificiel est une nouvelle capacité qui permet aux chevaliers de la mort d’exécuter un rituel interdit, sacrifiant l’un des séides Raise Dead en échange d’une attaque AOE où le séide explose, causant des dégâts aux ennemis à portée. Les chaînes de glace ont été restaurées, les chaînes lient à nouveau les ennemis pour une période de temps définie.

Du sang

De nouvelles capacités Blood Tap, Rune Tap et Relish in Blood seront ajoutées.

Gel

Possibilité de choisir entre deux armes à une main ou une arme à deux mains. Frostwyrm Fury sera supprimé de l’arbre des talents, au lieu d’être ajouté en tant que capacité de base pour la sous-classe. Présence hypothermique ajoutée en tant que capacité.

Impie

Summon Gargoyle sera supprimé des talents, au lieu d’être ajouté en tant que capacité de base pour la sous-classe.Army of the Damned comprendra un nouveau serviteur, Magus of the Dead.Death Coil and Epidemic réduira le temps de recharge de l’Armée des morts. invoquera Magus of the Dead pour combattre aux côtés du chevalier de la mort. Maître: Dreadblade bénéficiera à la fois des dégâts d’ombre du chevalier de la mort et du séide.

Chasseur de démon

Fury sera la seule ressource utilisée par les chasseurs de démons, l’aura d’immolation étant disponible pour les deux sous-classes au lieu de la vengeance.

Ravage

Nouvelle haine sans fin passive, augmentant la capacité maximale de Fury.Le talent Dark Slash deviendra Essence Break, infligeant des dégâts de chaos et augmentant les dégâts infligés par Chaos Strike et Blade Dance pendant une courte période.

Vengeance

Démoniaque sera ajouté en tant qu’option de talent.Fel Devastation fera désormais partie des compétences de base de la spécialisation Vengeance.La forme de métamorphose sera activée après une dévastation gangrenée.Plusieurs talents ont été combinés.L’extraction en vrac sera ajoutée à l’arbre des talents, déchirant un fragment d’âme provenant de jusqu’à cinq ennemis à la fois et les consommant.Le rempart sinueux sera ajouté à l’arbre des talents, augmentant les propriétés de guérison de la dévastation gangrenée, convertissant toute sur-guérison en bouclier d’absorption.

Druide

Morsure féroce, peau d’écorce, cyclone, rugissement de panique et fourrure de fer seront disponibles pour les druides, quelle que soit leur spécialisation. Chaque spécialisation gagnera également une capacité utilitaire supplémentaire.

Équilibre

Starfall reviendra à la conception précédente, le druide n’ayant plus à télégraphier la zone en premier, les pouvoirs solaires et lunaires seront renforcés et mis à jour en éclipses.Wrath et Starfire accorderont une alternance des éclipses lunaires et solaires plus longtemps, avec l’alignement céleste. permettant aux deux d’apparaître.Starsurge étendra l’Eclipse actuelle.Starfall étendra vos effets actuels de Moonfire et Sunfire.

Sauvage

Le talent Bloodtalons est repensé, lorsque Shred, Rake et Ferocious Bite sont utilisés en succession rapide, les dégâts de leur prochain Rip seront augmentés.

Gardien

Berserk sera ajouté, réduisant le temps de recharge de Mangle, Thrash, Growl et Frenzied Regeneration et divisant par deux le coût d’Ironfur. Le renouvellement sera ramené comme option de talent.

Restauration

Swiftmend sera rétabli à l’effet de guérison au fil du temps sur la cible, mais avec un temps de recharge et un coût réduits.La rapidité de la nature permettra une régénération, une renaissance ou des racines enchevêtrées à lancer instantanément.Nourish sera ajouté comme option de talent, permettant un allié à soigner pour une quantité importante.Nourish triplera également les avantages de Mastery: Harmony.

chasseur

Les chasseurs pourront utiliser Tir des arcanes, Eyes of the Beast, Hunter’s Mark, Kill Shot, Scare Beast et Tranquilizing Shot, quelle que soit leur spécialisation. Les écuries seront augmentées pour permettre d’apprivoiser de nouvelles bêtes dans les nouvelles zones.

Maîtrise des bêtes

Bloodshed sera ajouté en tant que nouveau talent, avec des bêtes déchirant les ennemis et causant des dégâts de saignement.Le talent Scent of Blood est repensé, le passif s’activant lorsque la colère bestiale est utilisée.Le Cobra cracheur est renommé Venomous Bite, qui sera désormais invoquez un cobra pour combattre aux côtés du chasseur après la fin de la capacité Colère bestiale.

Buteur

Dead Eye sera ajouté en tant que nouveau talent, permettant aux chasseurs de stocker deux changements de Kill Shot, ainsi que de recharger Aimed Shot plus rapidement à chaque fois que Kill Shot est utilisé.Les attaches contraignantes seront ajoutées en tant que nouveau talent passif, provoquant des ennemis qui sont enracinés à faire face moins de dégâts pendant une courte période.Le chariot sera ajouté en tant que nouveau talent qui permet au chasseur de faire pleuvoir des flèches dans une petite zone pendant une courte période de temps. Les capacités de tir ciblé et de tir rapide ricocheront et toucheront jusqu’à cinq cibles supplémentaires pour la moitié des dégâts pendant la Volley.

Survie

Hydra’s Bite, Bitchery, Steel Trap, Tip of the Spear et Flanking Strike auront tous une augmentation des dégâts.Le coût de focalisation des Chakrams sera réduit.

mage

Explosion des arcanes, Fireblast, Frostbolt et Mirror Image seront disponibles pour toutes les spécialisations de mage. Fire Ward et Frost Ward sont de retour pour les défenses des mages. Alter Time a également été ramené, les mages pouvant retourner à leur emplacement initial, avec la même santé et le même mana, après l’avoir utilisé une deuxième fois.

Un nouveau talent appelé Focus Magic accordera à un allié un bonus à ses chances de coup critique des sorts. Lorsque l’allié obtient un coup critique avec un sort, les Mages Arcanes recevront le même avantage pendant une courte période de temps.

Ésotérique

Clearcasting aura une pile supplémentaire.Mastery: Savant étendra les propriétés augmentant les dégâts de Arcane Blast et Barrage à tous les sorts.Touch of the Magi a été déplacé de l’arbre des talents, au lieu de cela, il sera ajouté en tant que capacité arcanique de base. être ajouté en tant que nouveau talent, renforçant tous les dégâts des Arcanes infligés alors que le lanceur a du mana au-dessus d’un certain seuil, passant à la régénération de mana lorsque le mana du lanceur tombe en dessous de ce point.

Feu

Maîtrise: Ignite sera repensé pour plus de contrôle sur Ignite.Fireblast servira de catalyseur, s’étendant jusqu’à huit ennemis lorsqu’il sera lancé sur un ennemi enflammé.Blast Wave fera plus de dégâts, avec une durée de ralentissement accrue ajoutée.Réduction du délai de récupération de Kindling sera augmenté.Le bonus aux dégâts du pyroclasme sera également augmenté.

Gel

Le débuff de Winter Chill de Flurry aura un débuff beaucoup plus long, ce qui fera que les deux prochains sorts traiteront la cible comme gelée et augmenteront les chances de coup critique du mage et de ses alliés.

Moine

Expulser Harm, Fortifying Brew, Spinning Crane Kick et Touch of Death seront disponibles pour tous les moines, quelle que soit leur spécialisation. Toutes les spécialisations pourront invoquer leur céleste avec Invoke Xuen, le tigre blanc; Invoquez Niuzao, le bœuf noir; et invoquez Yu’lon, le serpent de jade.

Maître brasseur

Possibilité de choisir entre deux armes à une main ou une arme à deux mains.La capacité passive Shuffle reviendra.Celestial Brew sera ajouté en tant que nouvelle capacité, qui absorbera les dégâts en fonction de la puissance d’attaque de l’imbiber.Les moines brasseurs pourront pour utiliser Nuzao, le bœuf noir.Touch of Death tuera instantanément n’importe quelle créature avec moins de santé que le moine.Les flammes célestes seront ajoutées en tant que nouveau talent, augmentant la réduction des dégâts de Breath of Fire et répartissant l’effet de dégâts périodique sur toutes les cibles touchées avec Spinning Crane Kick.Exploding Keg reviendra comme une option d’arbre de talent, immolant les ennemis à l’impact et les aveuglant pendant une brève période.

Tisse-brume

Tous les moines tisse-brume pourront utiliser Invoke Yu’lon, le serpent de jade.Touch of Death tuera instantanément les ennemis avec moins de santé que le moine, créant des sphères de guérison pour les alliés.Invoke Chi-Ji, le talent de la grue rouge sera repensé , renforçant les dégâts physiques du moine et soignant ses alliés pour une partie des dégâts infligés aux ennemis. Chi-Ji rend également les moines immunisés contre les capacités de déplacement.

Windwalker

Possibilité de choisir entre deux armes à une main ou une arme à deux mains.Tous les moines Windwalker pourront utiliser Invoke Xuen, le tigre blanc.Touch of Death tuera instantanément les ennemis avec moins de santé que le moine, engendrant des sphères de Chi que le Le moine peut consommer pour effectuer des coups dévastateurs.La danse de Chi-Ji sera ajoutée en tant que talent passif, ajoutant une chance modérée de rendre le prochain coup de pied de la grue tournante gratuit à utiliser et d’infliger une quantité importante de dégâts supplémentaires à toutes ses frappes.

Paladin

Bénédiction de sacrifice, Marteau de la colère, Sens des morts-vivants, Bouclier des justes, Turn Evil et Word of Glory seront disponibles pour tous les paladins, quelle que soit leur spécialisation. Crusader Strike et Hammer of Wrath accordent une puissance sacrée à l’utilisation. Crusader et Devotion Auras seront disponibles pour tous les paladins.

Les paladins auront accès à plus de talents, leur permettant de manipuler et d’utiliser la puissance sacrée. Le talent Divine Purpose sera disponible pour tous les paladins à sélectionner dans l’arbre des talents. Les talents de Holy Avenger et Seraphim se concentreront sur la création et l’utilisation de Holy Power pour les paladins.

Saint

Glimmer of Light sera déplacé vers les options d’arborescence de talents de niveau 50. Le talent Aura de Holy Paladin sera remplacé par Aura Master, ce qui donnera aux Paladins la possibilité de conférer à n’importe quelle Aura un pouvoir spécial.

protection

Les paladins protecteurs dégagent Shining Light, un nouveau passif qui rendra la prochaine distribution de Word of Glory gratuite chaque fois que le jugement frappera une cible de manière critique.

Châtiment

Wake of Ashes sera supprimé de l’arbre des talents, devenant à la place une capacité standard pour la spécialisation Retribution.Empyrean Power sera ajouté en tant que talent, ajoutant une chance modérée à Divine Storm de ne coûter aucune puissance sacrée et d’infliger plus de dégâts.

Prêtre

Mind Blast, Mind Soothe, Power Infusion, Shadow Word: Death et Shadow Word: Pain seront disponibles pour toutes les spécialisations Priest. Il sera également possible de lancer Power Infusion sur des alliés.

La discipline

Light’s Caress sera ajouté en tant que nouveau talent, permettant aux prêtres de soigner leurs alliés avec Power Word: Barrier, et de les soigner à nouveau s’ils sont toujours sous la barrière à son expiration. Shadow Covenant a été repensé, avec jusqu’à cinq alliés dans une petite zone étant guérie et les dégâts du prêtre augmentés pendant un court laps de temps. Pendant cette période, le prêtre ne peut pas utiliser de sorts sacrés.

Saint

Le cercle de guérison deviendra un sort de base pour les prêtres sacrés.Le cercle de prière sera ajouté en tant qu’option de talent, ce qui renforcera le cercle de guérison et réduira le casting de la prière de guérison lorsqu’il sera lancé.

Ombre

La mort et la folie seront ajoutées en tant que nouveau talent, accordant au prêtre une quantité importante de folie après la mort d’une cible avec Shadow Word. Les prêtres fantômes gagneront un grand pic de folie et lanceront une éruption du vide sur une cible lors de son utilisation. Sur une période de temps, les capacités générant la folie confèrent 100% plus de folie et confèrent au prêtre la capacité de lancer des sorts tout en se déplaçant. Si le prêtre ne parvient pas à tuer l’ennemi ciblé pendant les buffs, il mourra.

Coquin

Subtilité et Hors-la-loi pourront à nouveau recouvrir leurs lames de poisons instantanés, paralysants et engourdissants. La capacité Pick Pocket découvrira de nouveaux ingrédients à consommer dans la fiole rouge de Crimson.

Assassinat

La capacité Shiv sera de retour, offrant un moment de dégâts de Nature accrus à la victime, reflétant le gameplay de Toxic Blade.Ambush reviendra en option pour les attaques initiales de Stealth.Le talent Blindside sera modifié pour permettre au Rogue Assassin de Vous pouvez accéder à Embuscade lorsque vous n’êtes pas en mode furtif. Shiv peut être amélioré en Lame toxique, réduisant le temps de recharge pour fournir des attaques plus fréquentes de dégâts de Nature accrus.

Hors la loi

Le temps de recharge de Roll the Bones sera réduit par des combats effrénés à travers des Lames sans repos en dépensant des points de combo.Kidney Shot reviendra, avec Entre les yeux rendant les ennemis plus sensibles aux coups critiques de Rogue au lieu de les étourdir. Riposte deviendra une option de talent améliorée.Le sabot rétractable augmentera la vitesse du crochet de grappin du voleur, les amenant là où ils doivent être plus rapides que jamais.

Subtilité

Trouver la faiblesse sera supprimé en tant que talent, devenant à la place une capacité de base dans la sous-classe Subtilité.Les cibles touchées par Eviscéré subiront plus de dégâts d’Ombre lorsqu’elles seront attaquées par la furtivité.Le coffre d’ombre sera ajouté comme une capacité qui crée une zone de- finisseur d’effet, attaquant des cibles avec leur découverte de faiblesse pour des dégâts d’ombre supplémentaires.

Chaman

Chain Heal, Chain Lightning, Healing Stream Totem, Flametongue Weapon, Flame Shock, Frost Shock et Lightning Shield seront disponibles pour tous les chamanes, quelle que soit leur spécialisation. Searing Totem sera également une capacité que tout Chaman utilisera, qui bombarde les ennemis proches avec des boules de feu pendant une courte durée.

Élémentaire

La ressource Maelstrom et la barre qui l’accompagne seront supprimées, ce qui ramènera les chamans élémentaires à l’ancien style de jeu de gestion du temps de recharge. le sort est lancé une seconde fois peu de temps après sans coûter des ressources supplémentaires.

Renforcement

La ressource Maelstrom et la barre qui l’accompagne seront supprimées, ce qui ramènera les chamans d’amélioration à une spécialisation basée sur la gestion d’un certain nombre de capacités de temps de recharge avec des points élevés construits autour de lancers répétés d’armes StormstrikeMaelstrom reviendra, donnant à chaque attaque une chance d’accorder une pile de buff peut être utilisé pour rendre instantané votre prochain sort de soins ou infligeant des dégâts.Il sera de nouveau possible d’appliquer l’arme de Flametongue et l’arme de Furie du vent à l’arme d’un chaman de perfectionnement. Shaman utilise Stormstrike.Assearing Assault se transformera en une puissante attaque de feu, frappant l’ennemi pour des dégâts de Feu importants et provoquant un jet de Searing Totem incroyablement rapide, déclenchant Flame Shock pour éliminer rapidement ses effets de brûlure avec le temps pour faire fondre les ennemis. générera instantanément cinq piles d’arme du Maelstrom et une autre pile par seconde pendant une courte durée. Frappez vos deux prochains sorts Éclair / Chaîne d’éclairs et lancez instantanément des dégâts supplémentaires. Il bénéficiera également de l’arme du Maelstrom, réduisant le temps d’incantation du garde-tempête.Le souffle élémentaire deviendra une option de talent, donnant à la sous-classe axée sur la mêlée l’accès à un puissant sort pour attaquer les ennemis à une distance sûre.

Restauration

Bouclier de terre sera disponible pour tous les chamanes de restauration en tant que capacité de base pour la spécialisation, la supprimant de l’arbre des talents.La résurgence de la Terre sera ajoutée en tant que nouveau talent, dépensant quelques charges de Bouclier de terre pour soigner de manière significative le Bouclier de terre actuel cible et plusieurs alliés proches.

démoniste

Curse of Tongues, Curse of Recklessness, Curse of Feakness et Curse of Doom seront disponibles pour tous les démonistes, quelle que soit leur spécialisation. Les démonistes pourront également manipuler l’espace avec Demonic Circle.

Tongue Tied sera ajouté en tant que nouveau talent, renforçant les sorts attaquant les ennemis affligés par Curse of Tongues, les empêchant de recevoir des effets de guérison.

Affliction

L’affliction instable sera améliorée pour sacrifier son effet d’empilement afin de torturer sa victime plus longtemps, sans consommer un éclat d’âme.L’enlèvement maléfique sera ajouté en tant que nouvelle capacité, permettant aux démonistes d’affliction d’exacerber le malaise qu’ils sement et d’infliger des dégâts à tous les ennemis. affectés par leurs sorts périodiques. Semez les graines sera ajouté en tant que nouveau talent, permettant au démoniste Affliction d’intégrer deux graines supplémentaires dans les ennemis proches. Lorsqu’il est combiné avec la capacité de rupture maléfique, les ennemis explosent.

Démonologie

Dark Pact évoluera avec la puissance des sorts pour absorber plus de dégâts qu’auparavant.Le talent Dark Fury aura un nouvel effet, il renforcera Shadowfury en augmentant la zone d’effet du sort alors qu’il s’écrase sur le champ de bataille.

Destruction

Le feu et le soufre généreront deux fragments d’éclat d’âme pour chaque ennemi supplémentaire frappé par l’incinéré du démoniste Destruction.

guerrier

Execute, Hamstring, Ignore Pain, Shield Block, Shield Slam, Slam, Spell Reflection et Whirlwind seront disponibles pour tous les guerriers, quelle que soit leur spécialisation active. Cri et Intervention difficiles seront de retour dans la classe Guerrier. Lancer brisant reviendra également, mais avec un nouveau boost de dégâts dévastateurs contre les ennemis protégés par un bouclier d’absorption.

Double Time et War Machine pourront être choisis comme talent pour toutes les sous-classes de guerriers.

Bras

Piercing Howl sera ajouté aux capacités Arms Warriors, étourdissant les ennemis et provoquant un effet lent pendant une courte période.Le talent Cleave sera repensé, Cleave frappant tous les ennemis devant le guerrier après avoir frappé trois cibles avec Whirlwind, infligeant Maîtrise: blessures profondes – un effet de saignement à l’échelle.Le talent Deadly Calm sera redessiné, avec le coût de la rage pour les quatre prochaines capacités supprimé et un effet passif qui augmente la rage maximale du guerrier d’une grande marge ajoutée. ajoutant le trait d’azérite de vague sismique, permettant à Overpower d’infliger des dégâts aux ennemis en ligne. Lorsque Overpower frappe deux cibles avec Sweeping Strikes, Dreadnaught provoque deux ondes sismiques dévastatrices.

Fureur

Ferveur de bataille sera ajouté en tant que nouveau talent, où le guerrier se perdra dans sa soif de sang pendant Tourbillon et claquera également sa cible principale, gagnant une rage supplémentaire.L’assaut sera ajouté en tant que capacité, permettant aux guerriers enragés d’attaquer brutalement un ennemi pendant un La capacité de Berserker moussant sera repensée, lorsque le guerrier atteint 100 points de rage, il gagne de la hâte et de la vitesse de déplacement en quelques secondes.La boule de destruction reviendra en tant que talent, offrant au guerrier une chance pour leur tourbillon suivant pour infliger une quantité élevée de dégâts.La capacité Viande fraîche fera que Bloodthirst Enragera toujours le Guerrier la première fois qu’il frappera une cible avec Bloodthirst.ProtectionBest Served Cold augmentera les dégâts de vengeance, avec le bonus de dégâts augmentant après un succès esquive ou parade.La Menace sera également repensée, ce qui permettra à Imitating Shout de faire reculer tous les ennemis dans la peur pendant un temps substantiel, repoussant un Ceux qui ne sont pas ciblés.Indomitable sera modifié pour augmenter passivement la santé maximale du guerrier d’un montant modéré, dépenser de la rage pendant que la capacité est active guérira le guerrier.Never Surrender augmentera Ignorer la douleur d’un montant différent en fonction de la santé manquante du guerrier .

Toutes ces mises à jour et modifications sont susceptibles d’être modifiées avant la publication, la version Alpha étant bientôt lancée pour tester ces modifications. World of Warcraft: Shadowlands devrait sortir cette année sur PC, sans date officielle annoncée pour l’instant.

