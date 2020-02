Mises à jour de précommande – 9 février 2020

Vous trouverez ci-dessous les derniers produits Nintendo qui peuvent actuellement être précommandés chez les détaillants:

Commutateur

Snack World: The Dungeon Crawl – Gold – 14 février – Amazon, Best Buy, GameStop

Darksiders Genesis – 14 février – Amazon, Best Buy, GameStop

Darksiders Genesis Nephilim Edition – 14 février – Amazon, Best Buy, GameStop

Darksiders Genesis Collector’s Edition – 14 février – Amazon, Best Buy, GameStop

Under Night In-Birth Exe: Late[Cl-R] Édition collector – 20 février – Amazon, Best Buy

Under Night In-Birth Exe: Late[Cl-R] – 20 février – Amazon, Best Buy

Mega Man Zero / ZX Legacy Collection – 25 février – Amazon, Best Buy, GameStop

Samurai Shodown – 25 février – GameStop

Rune Factory 4 Special Archival Edition – 25 février – Amazon, Best Buy

Spécial Rune Factory 4 – 25 février – Amazon, Best Buy

Warriors Orochi 4 Ultimate – 25 février – Amazon, Best Buy, GameStop

Two Point Hospital – 25 février – Amazon, Best Buy, GameStop

Metro Redux – 28 février – Amazon, GameStop

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – 6 mars – Amazon, Best Buy, GameStop

Langrisser I & II – 10 mars – Amazon, Best Buy, GameStop

My Hero One’s Justice 2 Collector’s Edition – 13 mars – Amazon, Best Buy, GameStop

My Hero One’s Justice 2 – 13 mars – Amazon, Best Buy, GameStop

La-Mulana Hidden Treasures Edition – 17 mars – Amazon, Best Buy, GameStop

R.B.I. Baseball 20 – 17 mars – GameStop

Animal Crossing: New Horizons – 20 mars – Amazon, Best Buy, GameStop

Fairy Tail – 20 mars – Amazon, Best Buy, GameStop

Saints Row IV: réélu (Nouveau) – 27 mars – Amazon, GameStop

One Piece: Pirate Warriors 4 – 27 mars – Amazon, Best Buy, GameStop

Gigantosaurus The Game – 27 mars – Amazon, Best Buy (Nouveau), GameStop

Galak-Z: The Void / Skulls of the Shogun Bone-A Fide Platinum Pack – 31 mars – Amazon, GameStop

Disaster Report 4: Summer Memories – 7 avril – Amazon, Best Buy, GameStop

Trials of Mana – 24 avril – Amazon, Best Buy, GameStop

Déménager (Nouveau) – 28 avril – Amazon, Best Buy, GameStop

Little Town Hero: Big Idea Edition (Nouveau) – Amazon

Rock of Ages 3 – début 2020 – Amazon, Best Buy, GameStop

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – Extracurricular Edition – Spring 2020 – Amazon, Best Buy, GameStop

Les mondes extérieurs (Nouveau) – TBA 2020 – Amazon, Best Buy, GameStop

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – TBA 2020 – Best Buy, GameStop

No More Heroes 3 – TBA 2020 – Amazon, Best Buy, GameStop

Doom Eternal – TBA 2020 – Amazon, Best Buy, GameStop

SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Réhydraté F.U.N. Edition – TBA 2020 – Amazon, Best Buy, GameStop

SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated Shiny Edition – TBA 2020 – Amazon, Best Buy, GameStop

SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – TBA 2020 – Amazon, Best Buy, GameStop

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – TBA 2020 – Amazon, Best Buy, GameStop

Digimon Survive – TBA 2020 – Amazon, Best Buy, GameStop

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – TBA 2020 – Amazon, Best Buy (Nouveau), GameStop

Cris Tales – TBA 2020 – Amazon, Best Buy, GameStop

Ary et le secret des saisons – TBA 2020 – Amazon, Best Buy, GameStop

Remothered: Broken Porcelain – TBA 2020 – Amazon, Best Buy, GameStop

Psikyo Shooting Stars Bravo Limited Edition – TBA 2020 – Amazon

Zombie Army Trilogy – TBA 2020 – Amazon, GameStop

Indivisible – TBA – Amazon, Best Buy, GameStop

RPG Maker MV – TBA – Amazon, Best Buy, GameStop

Gods & Monsters – TBA – Amazon, Best Buy, GameStop

Hell Warders – TBA – GameStop

Metroid Prime 4 – TBA – Amazon, Best Buy

Bayonetta 3 – TBA – Amazon, Best Buy

Pillars of Eternity II: Deadfire – TBA – Amazon, Best Buy

Monstrum – TBA – Amazon, GameStop

