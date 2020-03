Mises à jour pour Animal Crossing: de nouveaux horizons peuvent être reportés

Le coronavirus a causé le retard de certains jeux vidéo et aussi des mises à jour, et bien que Nintendo Allez-y avec vos propres projets, il y a de fortes chances que vos prochaines versions et contenus prévus soient reportés.

Dans une récente interview avec Le Washington Post, Aya Kyogoku, directeur de Animal Crossing: New Horizons a rappelé à quel point son équipe Japon a fait face à la situation de la meilleure façon possible et que le développement du contenu post-lancement est toujours en cours. En disant cela, vous vous assurez également que l’équipe doit être flexible:

“Nous ne savons pas si nous devons changer quelque chose, mais je pense que nous devons être flexibles.”

Hisahi Nogami, Le producteur a ajouté que le bien-être de l’équipe était évidemment la priorité numéro un en ce moment:

“Quant à l’équipe de développement, je dois aussi penser à leur santé et à leur bien-être.”

La semaine dernière, Masahiro Sakurai, directeur de Super Smash Bros.Ultimate a déclaré qu’il y avait une “forte probabilité” que le développement du prochain personnage DLC ne se déroule pas comme prévu en raison de la COVID-19, mais nous espérons que ce n’est pas le cas avec le contenu de De nouveaux horizons. Bien que comme il le dit Nogami, La santé et le bien-être des gens passent avant tout.

Source: The Washington Post

