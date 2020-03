Mises à jour pour Animal Crossing: de nouveaux horizons peuvent être reportés

Coronavirus a déjà retardé certaines versions et mises à jour de jeux vidéo, et même si Nintendo poursuit ses propres projets, il y a de fortes chances que certaines de ses futures versions et contenus prévus soient reportés.

S’adressant récemment au Washington Post (merci pour le heads up, GoNintendo), Animal Crossing: New Horizons La réalisatrice Aya Kyogoku a réitéré comment l’équipe au Japon traitait du mieux qu’elle pouvait avec les obstacles actuels, et le développement du contenu post-lancement était toujours en cours. En disant cela, l’équipe doit encore être flexible:

Nous ne savons pas si nous devons changer quoi que ce soit, mais je pense que nous devons être flexibles.

Le producteur Hisashi Nogami a ajouté que le bien-être de l’équipe était évidemment la priorité absolue en ce moment:

En ce qui concerne l’équipe de développement, je dois également penser à leur santé et à leur bien-être.

La première mise à jour gratuite de New Horizons (version 1.1.0) a déjà été publiée. Il permet aux joueurs de célébrer Bunny Day avec un événement spécial en avril.

La semaine dernière, Super Smash Bros.Ultimate Le directeur Masahiro Sakurai a déclaré qu’il y avait une “forte probabilité” que le développement des chasseurs DLC ne se déroule pas comme prévu en raison de COVID-19. Il était même prévu de faire une présentation à un éditeur, mais les principaux partis n’ont pas pu se rencontrer.

