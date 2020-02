Mission Impossible 7 devrait présenter un retour de personnage très surprenant

Le retour de Han dans la série Fast & Furious pourrait être le retour en franchise d’action le plus surprenant du week-end – mais ce n’est pas le seul. La production commence cette année sur Mission Impossible 7 et 8, et l’écrivain / réalisateur Christopher McQuarrie a révélé qu’Eugene Kittridge, interprété par l’acteur Henry Czerny, revient dans la franchise après 24 ans.

McQuarrie a confirmé la nouvelle avec une publication sur Twitter, qui disait simplement: “Il n’y a pas moyen d’échapper au passé … # MI7MI8.” Czerny était auparavant apparu sous le nom de Kittridge dans le premier Mission: Impossible, sorti en 1996. Kittridge était le chef de la Mission Impossible Force, qui croyait à tort que le personnage de Tom Cruise Ethan Hunt était un grain de beauté ennemi et a tenté de le débusquer. , un plan qui a conduit à l’élimination de toute l’équipe de Hunt. Kittridge n’est apparu dans aucune des suites suivantes, mais il semble que Hunt va s’occuper des affaires inachevées dans le prochain film. Consultez le post de McQuarrie ci-dessous:

McQuarrie devrait écrire et réaliser Mission Impossible 7 et 8, qui seront tournés consécutivement et sortis respectivement en juillet 2021 et août 2022. Cruise sera rejointe par les co-stars régulières Rebecca Ferguson et Simon Pegg, avec Hayley Atwell, Pom Klementieff et Shea Whigham rejoignant la série pour la première fois.

Dans une interview avec Empire, McQuarrie a admis que faire deux films simultanément était une perspective intimidante. “J’ai lancé l’idée de faire deux films, et maintenant je dois justifier pourquoi c’est deux films”, a-t-il déclaré. “Vous devez gagner cela. Vous devez faire quelque chose qui engloutit les trois derniers films en entier. Je suis flippé maintenant. Nous avons parlé de quelque chose. Putain de merde.”

Avant de voir plus d’Ethan Hunt, Cruise reprendra un autre rôle emblématique cet été – Pete “Maverick” Mitchell de Top Gun. La suite tant attendue, Top Gun: Maverick, sortira en salles en juin. Découvrez la dernière bande-annonce et le guide de GameSpot sur tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Top Gun: Maverick.