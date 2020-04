Mixer offre 100 $ à tous les streamers partenaires pour aider pendant la pandémie de Covid-19

Image: Associated Press

Même pour les streamers qui peuvent confortablement faire leur travail de l’intérieur de leur maison, apparemment indéfiniment, il est impossible d’ignorer covid-19. Avant que tout soit dit et fait, tout le monde sera touché. Pour aider les streamers à joindre les deux bouts, Mixer, propriété de Microsoft, a donné 100 $ à tous ses partenaires.

N’importe quel streamer Mixer peut demander à être partenaire, et s’il élimine divers obstacles de visionnage et de professionnalisme, il a accès à de nouvelles options de monétisation, des emotes, un accès anticipé à de nouvelles fonctionnalités et à d’autres avantages. Maintenant, Mixer a fait don de 100 $ à tous ses partenaires pour les aider à traverser cette période d’une incertitude nauséabonde.

Les streamers se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur gratitude.

“Tout geste est utile et très gentil”, a déclaré l’un des plus grands streamers de Mixer, Cory “King Gothalion” Michael, qui a quitté Twitch l’année dernière. “Qui sait pour quel partenaire Mixer 100 $ pourraient être rentables ou non?”

Comité d’achat: devrais-je acheter le contrôleur Split Pad Pro de Hori pendant que …

“MERCI Mixer d’avoir pris soin de vos partenaires et de nous avoir donné un supplément pendant cette période difficile”, a déclaré un autre partenaire, Leckakay.

Beaucoup, beaucoup d’autres ont fait écho à ces sentiments. Certains, comme le shoutcaster Exellion et Fortnite et le streamer de cosplay Lindsywood, ont déclaré qu’ils prévoyaient de donner leur argent à de plus petits streamers Mixer non partenaires.

Il est logique que Mixer fasse cela. En plus de la diffusion en continu, certains petits partenaires Mixer ont toujours des emplois réguliers et tentent de s’y accrocher alors que le chômage augmente. De plus, les streamers font une grande partie de leur argent avec les abonnements et les dons des fans. Alors que les temps se durcissent et que les gens commencent à se serrer la ceinture, il est peu probable que les paiements réguliers aux streamers continuent de couler.

Alors que très peu de gens refuseraient catégoriquement un billet de 100 $ gratuit, certaines personnes sur Twitter ont critiqué Mixer – qui, encore une fois, appartient à Microsoft – pour la somme relativement dérisoire. Certes, il est versé à des milliers de partenaires, mais même dans ce cas, cela ne représente pas grand-chose pour une entreprise qui a des poches plus profondes que presque toutes les autres. En plus de cela, Mixer a fait des vagues l’année dernière en payant des dizaines de millions de dollars à quelques streamers sélectionnés, apparemment au détriment d’autres dont les noms n’étaient pas si grands. C’est donc un petit geste, au mieux. Mais pendant une période où de nombreuses entreprises réduisent furieusement leurs coûts et licencient des travailleurs, c’est quelque chose.

Cela a également amené les partenaires de Twitch à se demander si la cheville ouvrière du streaming jugera également appropriée de jeter un morceau de changement. Twitch appartient à Amazon, donc il pourrait probablement se le permettre, même si sa liste de 41 812 partenaires est plus vaste que celle de Mixer, une plate-forme considérablement plus petite. Kotaku a contacté Twitch pour lui demander s’il avait l’intention de fournir une assistance aux streamers pendant la pandémie, mais à ce jour, il n’avait toujours pas répondu.

En attendant, les streamers suggèrent des initiatives que Twitch pourrait entreprendre pour les maintenir à flot.

“Peut-être que Twitch pourrait aider les créateurs en leur offrant une meilleure répartition sur [subscriptions]? Ou supprimer les frais d’achat excédentaires sur les bits? Juste une pensée. Personnellement, je n’en ai pas besoin, mais certainement certains le font », a déclaré le streameur et le pro Gosu_PvP de StarCraft II sur Twitter.

“Ce serait formidable s’ils encourageaient une sorte de vente sur des sous-marins, des bits ou quoi que ce soit pour aider”, a déclaré le partenaire de Twitch TheGeekChick. “Je veux croire qu’ils ont quelque chose en préparation, mais avec Amazon qui tire les cordes, c’est difficile.”

Histoires recommandées

.