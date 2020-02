Miyamoto affirme que le CV l’a influencé pour le nouveau film Mario

Les films mettant en vedette des icônes de l’industrie du jeu vidéo font fureur. Le succès “Detective Pikachu” ou l’imminent “Sonic the Hedgehog” en sont une bonne preuve. De plus, comme vous le savez sûrement, Nintendo a uni ses forces à Illumination pour créer un film avec Mario, dont la première est prévue pour 2022, quelque chose d’impensable relativement récemment. Et est-ce le grand N, en plus d’être un petit ami pour sortir leurs adresses IP du champ d’application des consoles, Il semblait déterminé à ne pas se mêler à l’industrie cinématographique après le fiasco bruyant de «Super Mario Bros». au début des années 90. Qu’est-ce qui a changé l’idée de la société de Kyoto? Comme Shigeru Miyamoto, créateur du plombier, nous le dit en réponse à un actionnaire lors de la session P&R de la récente réunion des investisseurs de l’entreprise:

(…) Concernant le développement de nos propriétés intellectuelles dans les films, à l’origine c’était contre Nintendo qui se développait vers la création de vidéos, mais je suis actuellement personnellement impliqué dans l’utilisation des propriétés intellectuelles de notre société pour la production de films; et La raison de ce changement est que Nintendo a relancé bon nombre de ses jeux via la console virtuelle.

Nos actifs sont nos logiciels, et même 30 ans plus tard, ils sont toujours actifs. Cependant, malheureusement, lorsque les machines originales compatibles avec les jeux disparaissent, nous n’avons pas d’autre choix que de les porter sur un nouveau matériel. Après avoir expérimenté à plusieurs reprises ce processus de transfert d’anciens logiciels vers de nouveaux matériels, J’ai commencé à considérer que le contenu sur lequel notre entreprise est basée pourrait croître encore plus si nous pouvions combiner nos logiciels préférés avec des ressources vidéoet utilisez-les ensemble pendant de longues périodes.

Fondamentalement, ce n’était pas «Je veux faire un film Mario», mais j’ai commencé à considérer que «nous devrions emmener plus de contenu Nintendo dans le domaine de la création vidéo». Avec les films, le nombre de personnes qui contacteraient notre IP serait augmenté et le nombre de personnes qui s’impliqueraient avec eux augmenterait. De cette façon, nous pouvons accroître encore la diffusion de nos médias à travers les films.

Qu’en penses-tu? Voyez-vous logique l’explication du père de Mario? Pensez-vous que la prochaine aventure cinématographique du héros moustache sera à la hauteur de son prestige de qualité vidéo ou deviendra-t-elle un nouveau “film culte” comme la version chair et sang du siècle dernier?

