Miyamoto dit que la console virtuelle l’a aidé à le convaincre de faire le nouveau film Mario

Nintendo

Comme vous le savez peut-être, Nintendo travaille actuellement aux côtés du studio Minions Illumination pour sortir un tout nouveau film Super Mario. Shigeru Miyamoto, le propriétaire de Nintendo, agit en tant que producteur sur le film et dans un récent Q + A partagé par la société, il a expliqué que c’était en fait la console virtuelle qui lui avait fait comprendre que cela valait la peine.

Nous avons partagé sa déclaration sur le sujet ci-dessous (avec traduction fournie par Siliconera); il note que le fait de voir des logiciels classiques être réédités sur un nouveau matériel au fil des ans l’a aidé à voir le potentiel d’apporter le Mario IP à un nouveau support:

Shigeru Miyamoto: “… En ce qui concerne le développement de l’IP dans les films, j’étais à l’origine contre l’expansion de Nintendo dans la création de vidéos, mais je suis actuellement impliqué personnellement dans l’utilisation de l’IP de notre société dans la production de films; et l’arrière-plan derrière ce changement est parce que Nintendo a réédité de nombreux jeux. via la console virtuelle.

Nos actifs sont nos logiciels, et même 30 ans plus tard, ils sont toujours actifs. Cependant, malheureusement, lorsque le matériel d’origine compatible avec le logiciel a disparu, nous n’avons pas d’autre choix que de le porter sur un nouveau matériel. Après avoir expérimenté à plusieurs reprises ce processus consistant à intégrer d’anciens logiciels sur du nouveau matériel, j’ai commencé à penser que notre activité de contenu serait en mesure de se développer encore plus si nous pouvions combiner nos logiciels tant appréciés avec ceux d’actifs vidéo, et les utiliser ensemble pendant de longues périodes.

Fondamentalement, ce n’est pas que «je veux faire un film Mario», mais que j’ai commencé à considérer que «nous devrions apporter plus de contenu Nintendo dans le domaine de la création vidéo». Avec les films, le nombre de personnes qui contacteraient notre propriété intellectuelle s’élargirait et augmenterait le nombre de personnes engagées avec notre propriété intellectuelle. Ensuite, nous serions en mesure d’augmenter encore la diffusion de nos médias via la vidéo. “

Il a été récemment révélé que le film “se déroule sans heurts”, avec une date de sortie 2022 servant de cible actuelle.

En espérant que celui-ci s’avère meilleur que la version de 1993. Avouons-le, comment cela ne peut-il pas être?

.