Miyamoto estime que les jeux vidéo ont un potentiel illimité pour cette raison

L’industrie du jeu vidéo est en constante évolution et certains visionnaires lui donnent progressivement une direction qui marquera son avenir à long terme. Pour cette raison, il est toujours intéressant d’écouter les esprits les plus prestigieux du marché et, sans aucun doute, l’un d’eux est celui de Shigeru Miyamoto.

Le légendaire créatif Nintendo a récemment parlé de l’avenir de l’industrie et de l’approche que Nintendo adoptera pour rester compétitif. Selon Miyamoto, sa méthode de développement de titres s’est toujours concentrée sur ce qu’il appelle des «façons de jouer».

De ce point de vue, il estime que son approche n’a pas beaucoup changé au fil des ans. Cependant, cela n’implique pas une sorte de stagnation ou quelque chose de négatif. Miyamoto a noté que, quand il a commencé sa carrière, les jeux vidéo n’étaient pas très populaires, mais peu à peu ils se sont étendus à une industrie.

Les nouvelles technologies permettent des innovations qui semblaient auparavant inaccessibles, donc Miyamoto estime que les jeux vidéo ont encore un potentiel illimité et beaucoup à offrir à l’avenir.

«Je pense que la taille du marché du jeu vidéo a encore un potentiel illimité (…) Nous ne sommes pas limités par le cadre conventionnel de création de jeux, et les possibilités de créer de nouveaux types de titres sont libérées (…) Du point de vue du marché, nous sommes à une époque où une seule idée peut conduire à de nombreuses opportunités commerciales nouvelles », a déclaré Miyamoto.

Le créateur a souligné en particulier l’étendue de l’activité numérique qui, de son point de vue, est «une très bonne occasion de proposer de nouvelles formes de jeu». Il a également déclaré que Nintendo cherche constamment des moyens d’innover et de proposer des choses intéressantes pour l’industrie.

Miyamoto a reconnu que de nombreuses personnes ont acquis Nintendo Switch, mais qu’il existe encore un grand nombre de personnes qui ne connaissent pas la console. En outre, il a commenté que les jeux mobiles ont réalisé le rêve pour plus de gens de profiter de cette forme de divertissement.

L’année dernière, le créateur a déclaré qu’il continuerait à créer de nouvelles choses et a révélé ce qu’il pensait de son éventuel retrait de Nintendo. Retrouvez toutes les actualités liées à Shigeru Miyamoto sur cette page.

