Miyamoto raconte comment les développements de Nintendo influencent aujourd’hui

Il est incontestable de penser à Shigeru Miyamoto en tant que personne ayant plus de pouvoir de décision au sein de notre société de jeux vidéo préférée. C’est l’une des plus grandes icônes de l’industrie (mais la plus grande) et dans la liste de ses créations il est très difficile de trouver un titre qui ne soit pas un vrai classique (bonjour, Wii Music). Mais, ces dernières années, une génération plus jeune a pris du poids dans les développements importants du Great N, chose normale si l’on considère que le père de Mario voit déjà les portes de la retraite très proches, ce qui nous fait nous demander lequel C’est le rôle actuel de Miyamoto dans le processus de création de logiciels Nintendo. Eh bien, grâce à une longue interview accordée au médium japonais Famitsu (dont nous avons obtenu la traduction via Nintendo Everything), nous pouvons compter sur une explication donnée par lui.

J’ai toujours de l’influence sur les contrôles des jeux. Je travaille très profondément avec l’équipe dans les aspects de facilité d’utilisation et de ressenti du joueur. Je l’ai fait même dans «The Legend of Zelda: BotW». De plus, je m’implique dans les étapes conceptuelles, mais je leur laisse le reste. (Rires) Chacun de nos designers a ses propres idées, donc ce serait une tâche sans fin si je gênais tout. (…) Bien que je leur donne la liberté, il n’y a pas de distance entre les développeurs et moi et ils savent qu’ils peuvent toujours compter sur moi pour les aider avec tout ce dont ils ont besoin.

Mon objectif principal est dans les 30 premières minutes, lorsque nous décidons à quel public le jeu est destiné. Après avoir concrétisé la sensation du jeu et évolué vers les processus de level design, mon travail est déjà terminé. Lorsque je suis directement engagé en tant que producteur, je m’implique dans ces étapes et vérifie ou corrige les choses. Mais après ça: «Au revoir, très bien. Bonne chance!” (Rires)

Comme le montrent ces déclarations, les temps de «sont révolusMiyamoto tiquismiquis»Qui, après un examen de routine, pourrait modifier radicalement tout développement, aussi avancé soit-il, ce que l’on appelle en interne«retourner la table de thé«.

Je pourrais dire quelque chose dans les premiers stades de développement comme “que se passerait-il si nous ne faisions pas cela?” Ou: “Si vous allez faire ça, qu’en est-il de cet autre?” Mais je ne viens plus au milieu du développement pour retravailler complètement les choses. Je ne “tourne pas la table” pour sortir, je ne le fais que si je peux prévoir comment tout le jeu se déroulera.

En changeant la structure des choses quand un jeu ne fonctionne pas bien, “je tourne la table” si je peux voir comment des choses comme les graphismes ou les forces du jeu peuvent changer. Si je ne peux pas avoir une vision claire du jeu, je n’ai pas le pouvoir de dire que quelque chose doit être changé. Après tout, je ne peux pas voir tous les composants clés à moins que ce soit le réalisateur.

Au vu de la qualité des derniers titres créés dans les bureaux de Kyoto, il semble que cette philosophie ne marche pas du tout mal sur Nintendo, vous ne trouvez pas?

