MkLeo secoue l’esport en annonçant qu’il fait déjà partie d’une nouvelle équipe

Le monde de l’esport change vertigineusement et il en va de même pour les joueurs et les équipes auxquelles ils appartiennent. Après quelques années de croissance et de développement, le secteur professionnel compétitif est à un stade où il peut se vanter de bonnes signatures et l’une d’elles vient d’avoir lieu tout à l’heure.

La scène esports et plus précisément celle de Super Smash Bros. vient d’être créée il y a quelques instants car la puissante équipe esports de Coreal del Sur, T1, a annoncé qu’à partir de ce moment le Mexicain Leonardo Lopez Perez, mieux connu sous le nom de MkLeo et qui est le meilleur joueur de Smash Bros. dans le monde, fait déjà partie de ses rangs. La révélation a été faite via les comptes officiels T1 sur Twitter, où l’équipe a célébré l’arrivée de Mk Leo avec une vidéo qui montre ses triomphes les plus mémorables, qui l’ont mené au sommet de l’esport.

Ce n’est pas Joke-r. T1 accueille officiellement @Mkleosb sur notre liste Smash!

Nous sommes fiers de renforcer notre présence en Amérique du Nord et de continuer notre héritage gagnant avec cette superstar de notre côté! # T1WIN # T1Fighting pic.twitter.com/GdaZFPWXbs

– T1 (@ T1) 27 février 2020

De plus, dès que la signature est devenue officielle, MkLeo a fait de même sur son compte Twitter officiel, où il était excité et a approuvé son engagement envers T1 pour remporter la plupart des tournois auxquels il participera au sein de l’équipe Super Smash Bros. , en plus de participer en tant que créateur de contenu.

Je suis tellement excité de jouer et de créer du contenu pour T1, je continuerai de faire de mon mieux pour continuer à pousser la méta ultime et obtenir toutes ces victoires de tournoi 😳 merci beaucoup pour cette opportunité. Ce n’est que le début de beaucoup de belles choses avec ma nouvelle famille … @ T1 ❤️ https://t.co/5og36OyxZx

– T1 | MkLeo 🐞 (@Mkleosb) 27 février 2020

De cette façon, MkLeo a franchi une étape très importante dans sa grande carrière dans les esports, car maintenant il fait partie de l’équipe qui compte aujourd’hui l’une des plus grandes stars, Lee Sang-hyeok “Faker”, qui intègre le Équipe T1 pour League of Legends et qui est également récemment devenu copropriétaire de l’équipe.

De LEVEL UP, nous adressons nos félicitations à MkLeo et lui souhaitons bonne chance et succès dans cette nouvelle étape.

