MLB The Show 20 Review – Bases chargées

MLB The Show 20 se retrouve soudain dans une position sans précédent. Le coronavirus COVID-19 a perturbé les sports à travers le monde, et le baseball n’est pas différent, car le jour d’ouverture de la saison 2020 de la Ligue majeure de baseball a récemment été reporté pour au moins les deux prochains mois – et même cela semble optimiste. C’est une tournure des événements insondable, mais cela signifie également que la dernière simulation de baseball de Sony San Diego est maintenant l’un des seuls moyens de vivre la saison 2020 du passe-temps préféré des États-Unis. C’est donc un bon travail que MLB 20 maintienne la qualité constante de la série. Les améliorations apportées aux alignements et aux frappes ne peuvent être que progressives cette année, mais elles ajoutent plus de profondeur à ce qui est toujours l’un des jeux de sport les plus convaincants sur le marché, tandis que de nouveaux ajouts et modes hors champ augmentent la variété du jeu lorsque vous tracez un cap Gloire des World Series.

Fielding et défense ont reçu beaucoup d’amour lors du match de l’année dernière, donc MLB 20 ajoute quelques rides supplémentaires sans trop secouer le bateau. La distinction entre les championnats de calibre Gold Glove et les simples mortels est maintenant légèrement plus prononcée, en particulier lorsque le processeur est en contrôle. Les meilleurs joueurs de champ du jeu sont beaucoup plus nombreux cette année, réagissant au ballon avec une précision authentique et un premier pas fiable. D’un autre côté, la cheville carrée que vous avez logée dans le trou rond dans le champ gauche peut avoir du mal à lire le vol de la balle, commettant quelques erreurs au cours d’une saison alors que les balles se détachent du bord de son gant au lieu de se nicher dans sa paume.

Il existe également un nouvel indicateur de capture extrême qui identifie les singles bloop et les lecteurs de ligne à enfoncement dur qui sont sur le point d’être capturables. Si vous avez un joueur comme le joueur défensif du centre des Twins du Minnesota Byron Buxton qui patrouille dans le champ extérieur, vous pourriez tenter votre chance et tenter une prise de plongée risquée sur l’une de ces balles difficiles à atteindre, sachant très bien qu’il est suffisamment qualifié pour réussir un spectaculaire saisir. Cependant, avec un défenseur moyen qui se précipite vers le ballon, vous préférerez peut-être jouer prudemment et vous mettre en position de ramasser le ballon après qu’il ait rebondi. Abandonner un simple est un résultat beaucoup plus positif que de tenter une prise et de rater complètement le ballon, résultant en un triple pour le frappeur fortuné.

Accrocher ce single pourrait même vous donner la possibilité d’utiliser le nouvel indicateur de maison de MLB 20. Le fait de clouer la petite aiguille au centre du compteur de lancer d’un voltigeur les verra lancer la balle vers la maison avec autant de puissance et de précision que possible, ce qui vous donnera une plus grande chance d’enregistrer l’un de ces jeux de bang-bang au marbre. C’est un ajout intelligent, quoique subtil, au jeu, ce qui est vrai de toutes ces améliorations de la mise en service du jeu. Il est possible que vous ne voyiez même pas l’indicateur de capture extrême avant 20 matchs, mais ils ajoutent chacun plus de dynamisme au champ extérieur, et les meilleurs défenseurs peuvent même influencer votre stratégie lorsqu’ils entrent dans la surface du frappeur.

Quand il s’agit de frapper, l’indicateur de couverture de plaque (ou PCI) a été repensé dans MLB 20 pour vous donner une meilleure idée du type de frappeur que vous avez sur la plaque et de la façon dont vous devez aborder leur at-bat. Lorsque vous utilisez le PCI par défaut, le réticule externe affiche la vision de la plaque de votre frappeur, tandis que le réticule interne représente leur capacité à entrer en contact. Auparavant, le PCI consistait en une moyenne entre ces deux attributs, il y avait donc des suppositions vexantes impliquées lorsque vous tentiez de mettre la balle au point et d’établir un contact solide. La division de ces attributs avec des réticules séparés illustre exactement ce que sont le contact et la vision de votre frappeur, offrant une distinction immédiate entre les bons et les mauvais frappeurs (chaque réticule variant en taille en fonction des compétences du joueur) et vous offrant un meilleur retour d’information pour aligner le PCI dans la position optimale.

Tout cela est lié au nouveau système Perfect / Perfect qui vous donne les meilleures chances possibles d’avoir une batte productive. La première partie de ce nouveau mécanisme est affichée par trois points au centre du PCI de chaque joueur. De haut en bas, les points représentent les balles à mouche, les entraînements de ligne et les balles au sol. Si le point supérieur d’un joueur est plus grand que les deux autres, alors vous savez qu’il excelle dans le lancement de puissantes boules de mouche dans la stratosphère. Un point inférieur plus grand, quant à lui, signifie que vous voudrez essayer de vous concentrer sur l’envoi de balles au sol durement frappées à travers les lacunes du champ intérieur. Si vous parvenez à aligner le PCI pour que la balle se connecte à l’un de ces points et que votre timing de swing soit absolument parfait, vous serez récompensé par un contact parfait / parfait et l’euphorie auditive qui provient de la fissure de la chauve-souris.

Cette nouvelle distinction se traduit par des vitesses de sortie élevées et une chance importante que le ballon tombe pour un coup s’il ne se contente pas de se retrouver dans les tribunes. La refonte du PCI et l’ajout du système Perfect / Perfect ajoutent plus de couches au bâton de MLB 20 qui vous récompensent pour deviner l’emplacement d’un terrain, avoir un timing impeccable et jouer avec les forces de chaque joueur. Avec ces nouveaux outils à votre disposition, vous avez plus de contrôle sur le résultat de chacun au bâton. Cela ne signifie pas que vous allez soudainement commencer à frapper .500, et vous ne pouvez exécuter un coup parfait / parfait qu’une ou deux fois par partie, mais les commentaires que vous recevez après chaque swing de la batte semblent plus pertinents, et il y a une cohérence tangible dans la façon dont les frappes fonctionnent, avec un contact solide entraînant des balles durement frappées au lieu d’alignements faibles, comme c’était souvent le cas dans MLB 19.

Quant aux nouveaux modes, MLB 20 améliore l’expérience de franchise avec quelques ajouts. Vous avez maintenant la possibilité d’ajouter des équipes personnalisées à votre franchise en remplaçant une équipe actuelle par la vôtre. Vous pouvez changer le nom, concevoir vos propres uniformes et sélectionner un lieu d’accueil – que ce soit l’historique Polo Grounds ou le tout nouveau Globe Life Field des Texas Rangers. Le fait que vous ne puissiez pas choisir la liste signifie que ce n’est pas tout à fait le mode d’équipe d’extension que la communauté souhaite depuis des années. C’est un petit pas dans la bonne direction, même si l’exécution est un peu décevante. Si vous optez pour un projet fantastique ou forcez certains métiers, vous pouvez quelque peu imiter l’expérience de l’ajout d’une franchise d’extension à la ligue, mais ce n’est pas aussi impliqué que cela pourrait l’être.

Le nouvel ajout le plus important est l’inclusion de listes complètes de ligues mineures. Dans le passé, la communauté créait ses propres listes personnalisées à partir de zéro, remplaçant chaque Joe Random par les meilleurs prospects et vétérans Double-A de l’affilié MiLB de chaque équipe. Maintenant, ces joueurs sont inclus dès la sortie de la boîte, avec de vrais noms, des statistiques précises et même des analyses de visage dans certains cas. Au lieu d’attendre des semaines pour que la communauté vienne avec les marchandises, vous pouvez maintenant démarrer le mode Franchise et avoir la liste de toute une organisation à votre disposition dès le départ, y compris des joueurs comme Gavin Lux, Wander Franco et Luis Robert.

Ailleurs, les ligues en ligne font leur retour en MLB 20. Il s’agit de saisons uniques personnalisables qui vous offrent de nombreuses options pour créer une ligue avec des amis. Vous pouvez même utiliser vos listes Diamond Dynasty, ce qui est un ajout intéressant. Le problème est qu’il n’y a aucune des équipes susmentionnées de la Ligue mineure pour appeler des joueurs, ni aucun projet ni aucune sorte d’agence libre. C’est une saison unique et sans équipes CPU – loin du mode robuste de franchise en ligne qui faisait autrefois partie de la saison et qui est toujours présent dans d’autres jeux de sport. Encore une fois, les ligues en ligne sont un petit pas dans la bonne direction, et c’est formidable de pouvoir jouer de manière compétitive avec un groupe d’amis, mais on espère que la franchise en ligne reviendra sous une forme ou une autre dans la prochaine itération de The Show.

Diamond Dynasty a également reçu beaucoup d’amour l’année dernière, donc MLB 20 ne dérange pas trop la formule. Il y a un nouveau mode Showdown qui est un peu comme un mélange entre Moments et Battle Royale. Vous commencez par rédiger une équipe de joueurs squelette, puis jouez à travers une série de scénarios qui sont souvent basés sur des moments importants de l’histoire du baseball. Vous ne saurez pas exactement quels défis vous attendent, mais chaque partie se termine par une confrontation contre un formidable lanceur, où vous êtes chargé de revenir d’un déficit variable avant d’enregistrer 15 retraits. Chaque défi que vous relevez en cours de route vous donne la possibilité de recruter plus de joueurs pour améliorer votre équipe, débloquer des avantages spéciaux et ajouter des points à votre score final afin de réduire le déficit dont vous avez besoin pour vous défendre. C’est un mode amusant qui vous donne une autre façon de jouer à Diamond Dynasty, d’échantillonner certains des meilleurs joueurs et de débloquer des récompenses, surtout si vous ne touchez pas au multijoueur.

De mars à octobre et Road to the Show ont reçu des améliorations tout aussi mineures. Ce dernier offre toujours la même expérience de saison tronquée, seulement maintenant, vous pouvez influencer les mouvements de votre équipe avec des métiers et des commandes de Ligue mineure. Le RTTS, quant à lui, permet aux relations avec les joueurs de se développer sur le terrain ainsi que lors des conversations dans les vestiaires. Construire une relation avec vos coéquipiers débloquera des avantages utiles tout au long de la saison, et ils se sentent maintenant plus naturels. Jouez comme un arrêt-court, par exemple, et vous améliorerez probablement votre relation avec le premier joueur de base en pulvérisant des lancers précis à sa manière. L’ajout de joueurs de Ligue mineure rapporte également des dividendes en RTTS.

MLB The Show 20 ne fait pas de grands pas en avant, choisissant plutôt de se concentrer sur les zones de raffinage qui devaient être améliorées par rapport à l’année dernière. Il en résulte un jeu qui semble plus équilibré en termes de variété dans un assortiment de modes de jeu, tandis que l’action sur le diamant a été resserrée avec une cohérence gratifiante et un dynamisme supplémentaire qui maintient les normes élevées de la série. C’est la base idéale sur laquelle s’appuyer alors que la PlayStation 5 se profile à l’horizon, et avec la saison de baseball suspendue dans un avenir prévisible, MLB 20 va en quelque sorte remplir un espace vide dans notre quête d’évasion.