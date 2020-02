MMO de type Pokémon Temtem s’est vendu à 500 000 exemplaires dans le monde

Combien de Temtem avez-vous attrapés? (Image: Daily Star)

Temtem, le MMO qui n’a pas honte de dire que c’est un clone Pokémon, s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires dans le monde.

Sorti le mois dernier, Temtem a créé un splash dans la scène MMO avec ses similitudes audacieuses avec les jeux Pokémon. Jusqu’à présent, il a rencontré des milliers de critiques positives de Steam et un excellent soutien des fans.

Le compte Twitter officiel de Temtem a annoncé les ventes élevées hier 21 février.

Des faits intéressants, vous ne pensez pas?

Voici un autre bon chiffre: Temtem a officiellement vendu plus de 500 000 exemplaires dans le monde! 🎉✨

Nous voulions remercier tout le monde pour leur soutien et jeter un coup d’œil sur nos progrès jusqu’à présent so

Il y a tellement plus à venir!

– Temtem (@PlayTemtem) 21 février 2020

Parallèlement à cela, ils ont également annoncé que la feuille de route était en cours d’élaboration et devrait être disponible bientôt.

Curious about what exactly is in store for Temtem?

We know! We hear you, and know you want to gaze into the future with us: the roadmap is being polished and on its way!🗺

Thank you for supporting Temtem! Happy taming!💖

— Temtem (@PlayTemtem) February 21, 2020