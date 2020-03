Mobile avance, abandonne le mode Zombie fin mars

Nos zombies bien-aimés quittent Call of Duty: Mobile.

Si vous êtes un fan du mode zombies de Call of Duty: Mobile, garçons et filles joueurs, avons-nous des nouvelles terribles pour vous. Parce que fin mars, le 25 pour être exact, la prochaine mise à jour du jeu du développeur du titre iOS et Android supprimera complètement tous les signes de la fonction Zombies bien-aimée.

Déclaration officielle

Le développeur de la version mobile, Timi Studios, avait ceci à dire dans le dernier communiqué de presse:

“Nous avions toujours mentionné qu’il était limité mais sans date de fin explicite. Nous voulions voir la réception, voir les commentaires et voir comment nous pouvons potentiellement façonner le mode pour l’avenir. Cependant, le mode n’a tout simplement pas atteint le niveau de qualité que nous désirons. La deuxième carte, Nacht Der Untoten, n’est pas non plus disponible dans la version globale. Nous pouvons ramener le mode, avec Nacht Der Untoten, une fois que nous pouvons nous assurer qu’il est de qualité suffisamment élevée, mais pour l’instant , nous nous concentrerons sur le développement du mode multijoueur, de Battle Royale et du mode classé. “

De plus, d’après ce que nous savons, le studio ne publiera pas Nacht Der Untoten.Cela devait être la deuxième carte de mode zombies sur laquelle il travaillait. Cependant, les deux peuvent éventuellement revenir dans le jeu.

Retour potentiel

Timi a également ajouté que “nous pourrions ramener le mode, avec Nacht Der Untoten, une fois que nous pourrons nous assurer qu’il est de qualité suffisante.” Mais bon, au rythme où Activision / Blizzard a fait ses fausses promesses de validité de la sortie de Call of Duty, la toute nouvelle incarnation de Zombies pourrait bientôt sortir dans cinquante ans.

Le moment de la suppression de Zombies sur mobile est très intéressant. Jusqu’à présent, cela coïncide directement avec le récent au revoir de Jason Blundell du co-développeur de la franchise Call of Duty Treyarch. Blundell était l’un des membres fondateurs de l’équipe originale de Call of Duty Zombies. Il était également un développeur préféré des fans. L’ancien co-responsable est étroitement associé au mode, ayant été producteur sur Black Ops 3 et Black Ops 4. Il a supervisé le développement du mode tout en travaillant sur ces deux jeux.

Les fans réagissent

Un fan et un utilisateur de Reddit sont intervenus lors de la dernière mise à jour de la communauté d’Activision. Ils ont parlé de leurs scrupules avec les derniers changements de la communauté COD Mobile:

“Quel est le besoin de supprimer le mode zombies au lieu de le conserver et d’ajouter la nouvelle carte tout en l’améliorant en utilisant les commentaires de la communauté et Treyarch Zombies Mechanics comme base. tous les commentaires que vous avez reçus (y compris de ma part). Je connais des gens qui n’ont littéralement que le jeu téléchargé pour ce mode. “

Call of Duty: Zombies est un jeu vidéo de tir à la première personne développé par Ideaworks Game Studio. Il est publié par Activision pour iOS. Il s’agit d’un spin-off de la série Call of Duty et basé sur le mode Zombie dans Call of Duty: World at War. Le jeu est sorti dans le monde le 16 novembre 2009.

