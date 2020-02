Mobile Hit Fire Emblem Heroes présente un nouveau service par abonnement

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Sur les traces de Visite de Mario Kart, Le jeu mobile à succès de Nintendo Héros de Fire Emblem présentera un service par abonnement. Cette nouvelle a été partagée dans la mise à jour vidéo officielle de Feh Channel pour ce mois.

En échange d’un forfait mensuel de 9,49 $ (ou l’équivalent régional), les abonnés pourront profiter d’un accès à de multiples avantages spéciaux. Cela comprend la distribution de deux héros resplendissants par mois ainsi que de quatre avantages chaque mois.

Héros resplendissants – Héros vêtus d’une tenue resplendissante (visuels et voix flambant neufs, +2 boost à toutes les statistiques). Deux de ces héros seront distribués par mois les 10 et 25 de chaque mois. Pour commencer, Lyn sera disponible le 5 février et Cordelia suivra le 24 février.

Avantages spéciaux – Feh Pass Quests (deux fois par mois) – gagnez des objets précieux, un support d’invocateur étendu – créez un lien avec jusqu’à trois héros, Réagissez – revenez au début de votre tour précédent si vos héros n’ont pas encore agi (peut être utilisé partout mais Colisée et raids éthériques) et démarrage automatique – jouez automatiquement la même carte plusieurs fois de suite.

L’accès sera accordé au Feh Pass après la sortie de la mise à jour de la version 4.2, prévue pour le 5 février.

Que pensez-vous d’un service d’abonnement ajouté à Fire Emblem Heroes? Serez-vous abonné? Dites-nous ci-dessous.

.