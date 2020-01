Mobius Final Fantasy met fin au service le 30 juin

Mobius Final Fantasy, l’une des plus jolies et uniques spin-offs mobiles FF, ne sera bientôt plus. Aujourd’hui, Square Enix a annoncé que le jeu s’arrêterait définitivement fin mars au Japon, la version mondiale se poursuivant jusqu’au 30 juin.

Un jeu intéressant auquel je n’ai jamais eu accès mais que certains de mes collègues apprécient pendant un certain temps, Mobius Final Fantasy est un jeu de rôle au tour par tour gratuit pour iOS, Android et Steam. Les joueurs jouent le rôle du guerrier de la lumière, un héros amnésique, parcourant le pays pour collecter des emplois, des points d’expérience et de l’équipement.

C’est triste de le voir partir, mais ça doit aller. Les ventes de devises en jeu ont été suspendues dans la version japonaise du jeu aujourd’hui, avant sa fermeture le 31 mars. Le reste du monde a jusqu’au 31 mars pour acheter “Magicite” avec de l’argent réel, le service se terminant avec la conclusion de l’histoire “Warrior of Despair” du jeu le 30 juin.

De l’annonce officielle de clôture:

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous nos joueurs qui nous ont soutenus depuis le début du service le 3 août 2016. C’est avec un grand cœur que nous devons maintenant vous apporter cette triste nouvelle.

Nous continuerons à mettre à jour les événements en jeu, y compris la conclusion de l’histoire de Warrior of Despair, jusqu’à la fin du service.Nous espérons donc sincèrement que vous verrez le sort de nos aventuriers jusqu’au bout.

Tous les jeux mobiles en ligne gratuits doivent prendre fin. Lancé au Japon en 2015 et dans le monde l’année suivante, Mobius Final Fantasy a connu une très bonne course. Il nous manquera.

.