Mod ajoute des pistolets et des mitraillettes à Dark Souls

Par Rodolfo León

7/6/2020 7:46 pm

¿Âmes sombres trouvez-vous cela très difficile? Êtes-vous coincé à un niveau et ne savez pas comment le passer? Alors peut-être que ce dont vous avez besoin n’est pas d’améliorer vos capacités, mais d’obtenir une arme qui vous permet de détruire rapidement vos ennemis. Les joueurs sur PC peuvent accéder à des dizaines d’outils que les joueurs sur console n’ont pas, et parmi eux, un mod qui ajoute des pistolets et des mitraillettes à cette expérience compliquée.

Un mod appelé Arme à feu moderne par Forsakensilver permet d’utiliser des armes modernes à l’intérieur Âmes sombres, tel qu’un AK, Thompson SMG, Sniper, MP5 et le fusil de chasse Resident Evil. Bien sûr, cela élimine tout type de défi dans le jeu, il est donc conçu uniquement pour le plaisir.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Âmes sombres Il devient beaucoup plus facile d’utiliser des armes modernes capables d’abattre ces ennemis en quelques coups. Comme je l’ai dit, ce mod est uniquement pour le plaisir, bien qu’il soit également valable de l’utiliser pour les sections les plus difficiles.

La source: Forsakensilver

