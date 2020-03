Mod prend Raiden de Metal Gear Rising à Devil May Cry 5

Alors que la rédemption est venue à Raiden dans Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, le personnage avait encore beaucoup à donner et PlatinumGames l’a prouvé avec Metal Gear Rising: Revengeance, Hack et Slash qui a fait ses débuts en 2013 avec de bonnes critiques et de bons résultats. Le passage des années a fait rater Raiden dans sa version ninja avec exosquelette et grâce à la communauté PC, il est de retour, bien que dans un autre jeu.

La communauté des moddeurs PC continue de réaliser ses rêves et cette fois-ci, ils ont fait de même pour les fans de Metal Gear Rising: Revengeance conduisant Raiden à mesurer les forces avec les démons et les créatures de Devil May Cry 5, le jeu le plus réussi du franchise Grâce au travail du passionné de PC Gaming, EXshinla, il est possible d’ajouter Raiden comme personnage jouable dans Devil May Cry 5, pour lequel l’installation via ModManager du fichier trouvé sur ce site suffira.

Le mod montre une version détaillée du personnage, ainsi que l’épée qu’il utilise dans Metal Gear Rising: Revengeance, comme se souvient de cet épisode de 2013.

Devil May Cry 5 est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à la dernière livraison de la franchise Capcom.

