Modder recrée le soleil de Super Mario dans le moteur de Super Mario 64

Que se passerait-il si vous combiniez les graphiques, le style et la saisie du merveilleux Super Mario 64 avec le gameplay de tout aussi merveilleux (oui, nous l’avons dit) Super Mario Sunshine? Eh bien, probablement quelque chose comme ça.

Modder Kaze Emanuar a publié un nouveau mod Super Mario 64 qui se présente comme une version miniature de Super Mario Sunshine de GameCube. Une bande-annonce du projet a été publiée (ci-dessus) avec un mashup de craquage du thème Super Mario et “ I Want You Back ” des Jackson 5. Vous ne vous attendiez pas à ça, n’est-ce pas?

Vous pouvez voir le mod en action dans la vidéo ci-dessous. Emanuar nous guide à travers le projet, montrant les premiers lieux familiers de Super Mario Sunshine – qui pourrait oublier les images et les sons de Delfino Plaza? – et à quoi le monde ressemble et se comporte dans le style de Mario 64. Ce n’est peut-être pas aussi raffiné qu’une version officielle, mais c’est quand même assez amusant de voir les deux jeux en purée comme ça.

Pendant que nous sommes sur le sujet, où est Super Mario Sunshine 2, Nintendo?

Merci à CM30 pour l’astuce!

