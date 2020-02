Modder recrée Super Mario Sunshine dans Super Mario 64

Modder Kaze Emanuar a recréé le bien-aimé Super Mario Sunshine dans le moteur de Super Mario 64.

Emanuar a fait une version raccourcie de Super Mario Sunshine pour jouer à l’intérieur de Super Mario 64. Dans la vidéo, Emanuar dit que le projet a pris plus d’un an et demi pour se terminer. Le mod a été entièrement fabriqué à partir de travail bénévole, dit-il.

Découvrez sa bande-annonce pour le mod ci-dessous, où vous pouvez voir Delfino Plaza dans toute sa splendeur.

