Modder transforme votre N64 en un Game Boy Advance SP

31/03/2020 15 h 01

Les mods portables du Nintendo 64, où les composants internes de la console sont placés dans un appareil portable avec un écran LCD et une batterie externe n’ont rien de nouveau, mais cette dernière est l’une des plus impressionnantes que nous ayons vues.

GwanModz placé les composants internes du N64 dans un cas pas plus grand qu’un Game Boy Advance SP, créant ce qui est sûrement considéré comme le N64 le plus portable à ce jour. Voyez par vous-même ci-dessous:

Ce mod est rendu possible par les récentes découvertes de la communauté, qui vous ont permis de GmanModz déplacez la carte contrôleur d’interface dans un espace beaucoup plus compact et conservez la possibilité de continuer à utiliser des cartouches traditionnelles. Étant donné que cette configuration utilise le matériel d’origine et n’est pas une émulation, elle est compatible avec l’ensemble du catalogue N64.

Source: GmanModz

