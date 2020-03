Mode Battle Royale de Call of Duty Warzone a vu 30 millions de joueurs au cours des 10 premiers jours

23 mars 2020-12: 31

Le nouveau mode Battle Royale de Call of Duty, Warzone, a été joué par plus de 30 millions de joueurs au cours de ses dix premiers jours sur le marché.

Dans un post sur Twitter (ci-dessous), le compte officiel de la franchise a révélé le dernier jalon, qui voit la base de joueurs du jeu doubler par rapport aux 15 millions de personnes qui avaient joué à Warzone au cours de ses quatre premiers jours. Au cours de ses 24 premières heures sur le marché, le mode bataille royale a attiré six millions de joueurs.

Warzone est sorti le 10 mars dans le cadre de la deuxième saison de contenu de Call of Duty: Modern Warfare en 2019. Ce titre n’est pas requis pour jouer au mode bataille royale.

L’éditeur Activision a affirmé que Modern Warfare avait le mode multijoueur le plus joué de toute entrée dans la franchise Call of Duty depuis six ans. La société a également déclaré qu’il s’agissait du plus grand lancement de PC de la série à ce jour, en grande partie en raison de son arrivée sur le lanceur Battle.net de Blizzard.

Plus de 30 millions d’entre vous sont venus jouer à #Warzone. Merci à cette incroyable communauté.

Entrez et jouez gratuitement maintenant. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/KFKhb8CNNK

– Call of Duty (@CallofDuty) 20 mars 2020

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le métier des jeux. Il a débuté au journal britannique MCV en 2013 et est devenu rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été embauché pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter le cabinet en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.